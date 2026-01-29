EMERGÈNCIES
Kristin deixa almenys cinc ferits, talls de vies i classes cancel·lades a mig Espanya
Càceres inicia els tràmits per sol·licitar la declaració de “zona catastròfica” a causa de vents de més de 150 quilòmetres per hora. Unes 170.000 persones es queden sense subministrament elèctric a Andalusia
La borrasca Kristin va provocar ahir talls de carreteres i la cancel·lació de l’activitat educativa a gran part d’Espanya, després que la pluja, la neu i el vent s’estenguessin per tota la Península. Les alertes per Kristin es mantindran actives, almenys, fins avui, sent ahir la jornada més adversa.
A Andalusia, cinc persones van resultar ferides per la caiguda d’arbres, maons i peces de ferro, i unes 170.000 van estar sense subministrament elèctric a causa de les incidències. La Junta va haver de suspendre l’activitat lectiva presencial i en centres de dia en 77 municipis, mentre que la Guàrdia Civil va rescatar un home que estava sent arrossegat pel corrent a Aznalcázar (Sevilla). També va destacar el despreniment de part de l’ensostrat del pavelló esportiu a Alcalá del Río, sumat a la deriva de dos narcollanxes a prop d’Almuñécar que van ser arrossegades fins a la vora i una d’aquestes va bolcar part de la seua càrrega.
A Càceres es van registrar vents de més de 170 quilòmetres per hora, per la qual cosa el seu alcalde, Rafael Mateos, va anunciar que s’han iniciat els tràmits per sol·licitar la declaració de zona greument afectada per una emergència de protecció civil –més coneguda com a declaració de “zona catastròfica”–. Els vents van causar nombrosos danys com la caiguda d’arbres, branques, teules, cornises i elements de cobertes, que no van produir danys personals. També van deixar més de 60 incidències al País Valencià, principalment per caigudes d’arbres i despreniments de façanes.
Paral·lelament, la neu va arribar a afectar 133 carreteres, la majoria d’aquestes eren transitables amb precaució, i va provocar l’embossament de camions en diverses vies, entre aquestes l’A-6 i l’A-1 a Madrid, que va haver d’activar el pla d’inclemències per nevades. Quant al sistema ferroviari, la borrasca va agreujar els retards en les línies d’alta velocitat, acumulant demores de fins a 3 hores (vegeu la pàgina 4).
Per la seua part, la dona que va resultar ferida de gravetat en el despreniment d’Es Castell (Menorca) –pel qual va morir el seu marit– es troba estable i recuperant-se.
Portugal registra almenys quatre morts a causa de la borrasca
Les autoritats portugueses van anunciar ahir la mort de quatre persones pel pas de la borrasca Kristin, que va deixar centenars de persones sense electricitat i va obligar al tancament de col·legis i la suspensió de diversos trams del servei ferroviari. Protecció Civil va detallar que un home va morir a Vila Franca de Xira per la caiguda d’un arbre sobre un vehicle, mentre que unes altres dos persones van morir a Carive –una pel despreniment d’una xapa metàl·lica i l’altra atrapada en l’estructura d’un habitatge–. La quarta víctima mortal, per parada cardiorespiratòria, va ser trobada a Fonte Oleiro. A tot Portugal es van registrar uns 3.300 incidents relacionats amb el temporal.