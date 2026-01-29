Un mort i un ferit en una allau a Benasc
S’ha produït a Cerler, fora de pistes
Una de les dos persones que han quedat atrapades aquest dijous per una allau fora del domini esquiable a la zona del circ Cibollés, a Cerler, ha mort, mentre que l’altra ha estat traslladada en helicòpter medicalitzat del 112 a l'Hospital Miguel Servet de Saragossa amb hipotèrmia.
L’allau s’ha produït el matí d’aquest dijous, fora de pistes, al terme municipal de Benasc. L’avís s’ha rebut entorn de les 12.39 hores, segons ha informat Guàrdia Civil. Pel que sembla, les dos persones que han quedat atrapades formaven part d’un grup de quatre. Han estat dos d’elles les que han alertat de l’ocorregut en l’entorn del circ Cibollés. Després de rebre l’avís s’ha activat al Grup de Rescat i Intervenció en Muntanya de la Guàrdia Civil de Benasc, que ha treballat a la zona. També s’han desplaçat fins allà un helicòpter del 112 des de Saragossa, així com dos unitats de guies canins.