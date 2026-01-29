Puente diu que "des dels primers instants" es va saber que hi havia dos trens accidentats
El ministre defensa que des de l’accident ha fet quatre rodes de premsa sense límit de preguntes
El ministre de Transport, Oscar Puente, ha defensat aquest dijous que "des dels primers instants" posteriors a l’accident ferroviari d’Adamuz (Còrdova) del passat 18 de gener en el qual van morir 45 persones, les autoritats van ser conscients de l’existència de dos trens accidentats. "Des dels primers instants es va ser conscient de l’existència de dos trens accidentats i així es va comunicar als serveis d’emergència" ha defensat Puente en arrancar la seua compareixença al Senat a petició del PP per donar compte dels recents accidents ferroviaris a Adamuz i a Gelida (Barcelona), a més dels incidents al servei de Rodalies a Catalunya.
El ministre ha volgut contestar així els qui asseguren que en els primers moments després de l’accident hi va haver confusió sobre la magnitud de l’accident, i també s’ha referit a les crítiques sobre la suposada falta de transparència per part del govern espanyol respecte a l’evolució de la investigació. "Els afectats tenen dret a conèixer la veritat i amb ella podrem restaurar la confiança de la ciutadania en el nostre sistema ferroviari", ha dit Puente, que ha recordat que des de l’accident ha fet quatre rodes de premsa –sense límit de preguntes– i que compareix en seu parlamentària onze dies després del sinistre, sobre el qual també té previst comparèixer el president del govern central, Pedro Sánchez, el proper 11 de febrer.
En aquest sentit, ha assegurat que en l’accident d’Angrois de juliol de 2013 el president del govern espanyol "no va considerar necessària" la seua compareixença ni en el Congrés ni en el Senat, i tampoc la ministra del ram per llavors, que només va comparèixer davant de la Comissió de Transports del Congrés. Puente ha recordat que els recents accidents ferroviaris han provocat 210 víctimes directes: 46 persones mortes i 164 persones ferides, i ha afirmat que "darrere de cada número hi ha un nom, una història, una família que esperava o una vida que ja no serà la mateixa". "Tinc clar que cap mesura i cap decisió no alleujarà el dolor dels qui han perdut a un ésser estimat i tampoc no esborrarà les seqüeles físiques i psicològiques dels qui han resultat ferits", ha dit, però "la nostra obligació és comparèixer, donar la cara i explicar amb claredat què estem fent i per què ho fem".