CRISI
Puente reconeix que el servei de Rodalies és pèssim però en culpa la desinversió del PP
Afirma que estan treballant per revertir la situació, davant de les peticions de dimissió d’ERC i Junts. Defensa la gestió del Govern central després dels accidents i la contraposa a la dels populars. Celebrat en un pavelló esportiu de Huelva a vessar
El ministre de Transport, Óscar Puente, va reconèixer ahir que Rodalies té un “servei pèssim”, però va defensar que el Govern central està treballant per corregir “anys de desinversió flagrant” per part dels governs del PP, però va dir que “la complexitat i la longitud del traçat”, d’uns 1.200 quilòmetres, són dos de les raons que compliquen el servei. Així ho va afirmar durant una compareixença de gairebé set hores davant del ple del Senat sol·licitada pel PP, majoritari en aquesta cambra, per explicar els accidents ferroviaris d’Adamuz, Gelida i els continuats incidents a Rodalies. Amb tot, el ministre va afirmar estar “satisfet” amb el grau d’execució del pla de Rodalies 2020-2030, que va xifrar en el 70%. En aquest sentit va subratllar que “no hi ha una línia de Rodalies en la qual no s’estigui executant, s’hagi executat fa mesos o hi hagi projectades obres” per millorar la seua operació. “Si en fem més, què fem amb el servei”, va insistir.
En resposta, tant ERC com Junts van demanar la seua dimissió i li van retreure que no hagi aparegut per Catalunya en tota aquesta setmana de caos ferroviari. Per als republicans el problema no es resoldrà fins que es produeixi el traspàs a Catalunya de tot el servei ferroviari. “Això no s’arreglarà fins que no gestionem tots els trens i totes les vies, inclosa l’alta velocitat.” Per la seua part, des de Junts van criticar la “cultura de la deixadesa” pròpia de “l’Espanya política”, que “ha apostat durant dècades per la bogeria col·lectiva de l’alta velocitat”. “A quina hora es va?”, li va inquirir.
Després dels accidents mortals, Puente, que va repetir una i mil vegades que no pensa dimitir, va defensar que el sistema ferroviari a Espanya és “molt segur”, amb un risc “proper a zero, perquè el risc zero no existeix”. Així mateix va negar “deixadesa” en la línia d’alta velocitat entre Madrid i Sevilla –on va ocórrer l’accident d’Adamuz– i va assegurar que les ruptures de carril es produeixen a Espanya i en el conjunt de la xarxa europea “amb certa freqüència i gairebé mai amb conseqüències en vides humanes o en danys personals”. Davant de les crítiques abocades sobre ell per PP i Vox, que també van reclamar la seua dimissió i el van acusar d’“ignorar, minimitzar i desacreditar” les advertències sobre l’estat de la infraestructura ferroviària, el ministre va asseverar que té “el cap ben alt” perquè va estar “des del primer moment” al centre de comandament i va fer el treball que li “correspon amb transparència des del primer moment”. “Ni en mil vides trobaran en mi una semblança amb aquest que es va amagar a El Ventorro”, va dir. Va acusar la “dreta” de llançar “falòrnies” sobre l’accident que va deixar 45 víctimes mortals.
Els reis van presidir ahir el funeral per les víctimes de l’accident ferroviari d’Adamuz (Còrdova), que va arrancar passades les 18.00 hores en un abarrotat Pabellón de los Deportes Carolina Marín de Huelva, amb capacitat per a unes 5.000 persones.
Felip VI i la reina Letícia van acudir a la capital de Huelva per acompanyar els familiars després d’haver visitat el passat 20 de gener a Còrdova la zona del sinistre, ocorregut dos dies abans i que va suposar la mort de 45 persones, 28 d’elles originàries de Huelva. Més de 300 familiars de les víctimes van participar en l’acte en un lloc preferent al recinte.
Aquest funeral religiós va ser oficiat pel bisbe de la diòcesi de Huelva, Santiago Gómez Sierra, al costat del president de la Conferència Episcopal, Luis Javier Argüello, i el bisbe emèrit José Vilaplana. Al costat d’ells van concelebrar més d’un centenar de sacerdots diocesans, procedents d’altres diòcesis –entre ells el rector d’Adamuz, Rafael Prados.
En nom del Govern central hi van acudir la vicepresidenta primera del Govern central, María Jesús Montero, i els ministres de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, i el d’Agricultura, Luis Planas. També van assistir al funeral el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, al costat de l’alcaldessa de Huelva, Pilar Miranda, entre altres autoritats.
Homenatge
Aquest funeral religiós s’havia convocat abans que el Govern i la Junta d’Andalusia acordessin fa uns dies ajornar l’homenatge d’Estat previst per demà dissabte davant del malestar d’algunes de les famílies de les víctimes.
Retards a Rodalies de més de mitja hora
Diversos trens de Rodalies van tornar a registrar ahir incidències que van derivar en retards, en alguns casos de més de mitja hora –com l’R11 i els regionals del sud–. El servei de Rodalies, tanmateix, ha recuperat el tram de l’R11 entre Caldes de Malavella i Girona.
CCOO demana defensar els treballadors
La secretària general de CCOO de Catalunya, Belén López, va demanar al Govern defensar els treballadors per les hores perdudes pel caos a Rodalies i ser la “màxima garantista” dels seus drets. A més, va instar els empresaris a tenir “amplitud de mires” en aquest aspecte.
Crisi en el transport de mercaderies
La crisi de Rodalies, que ha provocat una concentració de vehicles més gran a les vies catalanes, està afectant el transport de mercaderies, al causar cues i augmentar el temps o la distància de repartiment. Al port de Tarragona, a més, les incidències han afectat el 85 per cent de les maniobres i 45 dels 54 trens que havien de sortir fins dimarts van quedar ajornats.
Més entitats a les protestes del 7 de febrer
Una vintena d’entitats, entre les quals Òmnium Cultural, Ciemen, UGT, CCOO de Catalunya i el Sindicat de Llogateres, s’afegiran a la concentració del proper 7 de febrer convocada per plataformes d’usuaris de Rodalies, en la qual demanaran un canvi “radical” en la inversió de la infraestructura ferroviària.
Continuen ingressats divuit ferits d’Adamuz
Un total de 18 persones, entre les quals un nen, continuen ingressades a l’hospital per l’accident d’Adamuz (Còrdova). Quatre d’elles, a més, segueixen a l’UCI.