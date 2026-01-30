Un home rep 17.300 euros després de dos anys en presó provisional per un delicte del que va ser absolt
L’Audiència Nacional rebutja la reclamació de 217.033 euros i concedeix només 26,5 euros per cada dia d’empresonament injust
Un veí de Lugo ha obtingut una indemnització de 17.300 euros després de passar-se 652 dies a la presó provisional per un delicte de què finalment va ser absolt, tal com explica El progreso de Lugo.
La quantitat concedida suposa aproximadament 26,5 euros per cada jornada que va passar entre reixes, molt lluny dels 217.033 euros que havia sol·licitat en concepte de danys morals i perjudicis econòmics.
L’afectat va ser privat de llibertat des del 9 de maig de 2012 fins el 16 de febrer de 2014, gairebé dos anys complets, per la suposada comissió d’un delicte de què posteriorment va resultar absolt. Després de recuperar la seua llibertat, va iniciar un procés judicial que s’ha prolongat durant dotze anys fins obtenir una resolució definitiva de l’Audiència Nacional.
La reclamació inicial del de Lugo incloïa tres conceptes diferenciats. En primer lloc, va sol·licitar 109.000 euros per la privació de llibertat, calculant 4.000 euros mensuals més 12.000 euros anuals. En segon terme, va exigir 18.000 euros per alteració psicològica. Finalment, va reclamar 90.000 euros pel tancament forçós del seu negoci d’hostaleria, al·legant pèrdues d’ingressos i danys a l’establiment.