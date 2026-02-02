LABORAL
Les organitzacions agràries aplaudeixen a Lleida la regularització d’immigrants: “una bona notícia si es fa bé”
Reclamen agilitat i que serveixi per cobrir les necessitats de mà d’obra. Moncloa destaca que bona part dels estrangers treballen en sectors amb dèficit de treballadors, com el camp i la construcció
Les organitzacions agràries aplaudeixen la regularització d’immigrants anunciada pel Govern central, encara que reclamen, entre altres punts, agilitat i claredat en el procés, en el qual demanen participació. De fet, el mateix ministeri d’Inclusió, Seguretat i Migracions apunta que els migrants solen treballar en sectors amb falta de mà d’obra i cita expressament els casos de l’agricultura, la construcció i els serveis.
La responsable de temporers i conveni del camp, medi ambient i autònoms d’Unió de Pagesos, Carol Aixut, recorda que “cada any a l’inici de la campanya de la fruita i des de fa molts anys alertàvem de la falta de mà d’obra i demanàvem permisos excepcionals per a les persones que estan al territori sense la seua situació legalitzada o qualsevol altra via”.
Es tractava de donar sortida a les necessitats dels agricultors, però també d’oferir oportunitats a les persones que ja estan a Lleida. En aquest sentit, va considerar que la regularització anunciada pel Govern central és “una bona notícia sempre que es faci bé”.
En aquest sentit, va recordar que les previsions apunten que el procés de regularització comenci a l’abril, precisament quan s’enceta la campanya.
El president de JARC, Joan Carles Massot, també va considerar positiva la regularització i va recordar que era una demanda històrica de l’organització agrària, perquè agricultors i ramaders puguin disposar de mà d’obra.
Alhora, va defensar que és necessari perquè ningú pugui acabar contractant persones sense documentació en regla. Va reclamar que el procés de regularització es tiri endavant amb interlocució entre el ministeri i el mateix sector agrari.
Per la seua part, el president d’Asaja Catalunya, Pere Roqué, va afirmar que “encara no coneixem els tempos del procés i no sabem quant personal regularitzat acabarà treballant al camp”.
En aquest sentit, considera que la regularització hauria d’anar lligada a un contracte de treball perquè passin a cotitzar i no a engrossir subsidis de 400 euros, va dir.
El ministeri destaca la importància de la immigració per mantenir el creixement econòmic. Afegeix que “les persones estrangeres solen ocupar posats en sectors que enfronten escassetat de mà d’obra com, per exemple, l’agricultura, la construcció i els serveis, contribuint així a la sostenibilitat d’aquests sectors clau”.
Podem negociarà el traspàs a Catalunya a l’acabar el procés
La secretària general de Podem, Ione Belarra, va avisar ahir que el seu partit només negociarà el traspàs de la competència d’immigració a Catalunya quan el Govern central acabi d’emprendre la regularització massiva de migrants acordada amb la formació morada.La vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va defensar que “hi ha sectors de l’economia que necessiten mà d’obra”, de manera que la regularització propicia que “puguin contribuir al sosteniment i al creixement del nostre país”.D’altra banda, la vicesecretària de Coordinació Sectorial del PP, Alma Ezcurra, va insistir que la regularització es fa per “clientelisme polític” i va assegurar que molts dels estrangers regularitzats podran votar a les eleccions municipals a partir de dos anys.Per la seua part, el bisbe de Huelva va al·ludir a un possible “efecte crida” amb tot aquest procés.