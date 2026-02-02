Un possible ciberatac a Hisenda compromet les dades de gairebé 50 milions d'espanyols: la institució ja ho investiga
Un usuari de la xarxa social X (abans Twitter) informa que s'ha publicat una entrada a un fòrum on es venen les dades i hi conté informació confidencial com l'IBAN i l'adreça de tots els afectats
Un usuari d'X (abans Twitter) anomenat @H4ckmanac ha alertat sobre una publicació a un fòrum on un usuari assegura haver perpetrat un ciberatac a Hisenda i tenir les dades de 47,3 milions de ciutadans espanyols. A la captura de pantalla que facilita a l'alerta, s'hi pot veure que la publicació és del 31 de gener d'enguany. Les dades afectades serien el DNI/NIE, el nom complet, l'adreça postal, el codi postal, província, municipi, el telèfon, l'IBAN, l'email de contacte i la recaudació de l'usuari.
🚨Cyber Alert ‼️— Hackmanac (@H4ckmanac) February 2, 2026
🇪🇸Spain - Ministerio de Hacienda
The threat actor going by the name ‘HaciendaSec’ claims to have breached the Ministerio de Hacienda.
Allegedly, the attackers are offering for sale an updated database covering 47.3 million citizens, including DNI/NIF numbers,… pic.twitter.com/j6OQpxoar9
Segons fonts d'Hisenda, actualment estan investigant si aquest atac ha sigut o no perpetrat i, en cas que així sigui, com s'ha produït.
El mateix portal també ha apuntat a un possible ciberatac al Ministeri de Ciència, també pendent de validació, per part d’un hacker amb el pseudònim GordonFreeman.
Fonts del Ministeri han apuntat que de moment no s’han detectat indicis de hackeig, però han afegit que els responsables de seguretat segueixen treballant per descartar-lo.