POLÍTICA
Albares diu que vint països recolzen el català a la UE
Afirma que el procés avança per convèncer els Vint-i-set. Culpa el PP de maniobrar per retardar-ne l’oficialitat
El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, va afirmar ahir que una vintena de països ja s’han posicionat a favor que el català, l’eusquera i el gallec siguin idiomes oficials en les institucions de la Unió Europea. “Ens en queden set”, va assegurar en una entrevista a TVE Catalunya, en què va apuntar que aquells que encara no s’han posicionat “no han dit mai que no”. “El que van dir és que necessitaven més temps”, va asseverar abans d’afegir que el procés per aconseguir-ho avança “a bon ritme”. “És una qüestió de temps”, va vaticinar el ministre. En aquest sentit, va criticar que el PP hagi fet “tot el que ha estat a la seua mà” per evitar que es puguin utilitzar totes les llengües oficials de l’Estat als fòrums europeus. “Probablement, amb el suport del Partit Popular, que no va fer més que trucar a aquells països que tenen governs de la seua família política perquè literalment el congelin, ja estaria aprovat”, va lamentar Albares, que també va prometre que Espanya no retirarà aquesta reclamació acordada amb els partits independentistes.
Preguntat per la relació entre Europa i els Estats Units, el ministre va afirmar que Washington ha de continuar sent un aliat d’Espanya en termes comercials i de seguretat, encara que va admetre que amb la visió del president Donald Trump resulta complicat.