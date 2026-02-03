POLÍTICA
Feijóo creu que cap administració no va estar a l’altura en la dana però culpa el Govern central
Afirma que era una “emergència nacional de llibre” i justifica que Mazón tardés un any a dimitir. El PSOE diu que falta al respecte a les víctimes, mentre Rufián denuncia les seues “mentides flagrants”
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va afirmar ahir durant la seua compareixença en la comissió d’investigació de la dana del 29 d’octubre del 2024 al Congrés que “cap de les administracions públiques” que van participar en la gestió de la tragèdia “va estar a l’altura”, però va insistir a assenyalar que la responsabilitat, en última instància, li corresponia al Govern central. Va acusar l’Executiu de Pedro Sánchez d’“inhibir-se de les seues responsabilitats” i va tornar a defensar que aquest hauria d’haver declarat el nivell 3, perquè “va ser una emergència nacional de llibre”. Va parlar de falta d’informació adequada i puntual per part d’organismes relacionats amb les previsions meteorològiques, com l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Sobre les seues declaracions de la tragèdia va dir que “no vaig poder mentir, entre altres raons perquè he donat voluntàriament els meus missatges, tant els que vaig rebre del senyor [Carlos] Mazón com els que jo li vaig remetre”, va postil·lar. El líder dels populars va dir que no tenia responsabilitats en la gestió de l’emergència i que la dimissió de Carlos Mazón al capdavant de la Generalitat es va produir un any després perquè la reconstrucció ja estava “orientada”. La comissió va tenir des de l’inici un to molt aspre, amb escenes especialment dures, com la picabaralla amb el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, qui va censurar el popular per escampar “mentides flagrants” i el va titllar, entre altres coses, de “cunyat”, “encobridor”, “ignorant” i “arrogant”. Va acusar Feijóo d’haver encobert durant un any Mazón, qui va anomenar “homicida i psicòpata”. Per la seua part, Feijóo va acusar els socis del Govern de sostenir el ministre de Transport, Óscar Puente, després de l’accident a Còrdova i de comparar “un fet meteorològic sense precedents amb una negligència ferroviària continuada”. Especialment agre va ser el moment en què el diputat de Bildu Oskar Matute va prendre la paraula per llançar les seues preguntes, davant de les quals Feijóo va contestar amb al·lusions als “800 morts d’ETA”. Tampoc el to no es va relaxar amb la diputada socialista Marta Trenzano, que va afirmar que Alberto Núñez Feijóo va donar una “lliçó d’altivesa, arrogància, estufament, fanfarroneria i supèrbia” i va assegurar que el que es va poder veure d’ell és “una falta de respecte a la veritat i a la memòria” de les 230 víctimes mortals de la dana.
L’Executiu veu “inacceptables” les crítiques de Feijóo a l’Aemet i la CHX
Les informacions de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) durant la dana van ser “clares” i van estar “disponibles” en tot moment, van assegurar fonts del ministeri de Transició Ecològica, per la qual cosa assenyalar aquests organismes és “inacceptable”. Així van respondre des d’aquesta cartera a les declaracions fetes pel líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, davant de la comissió al Congrés que investiga les circumstàncies de la tragèdia del 29 d’octubre del 2024, on va arremetre contra la gestió de les autoritats de l’Estat. Per la seua part, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, va assegurar que comparteix les paraules del líder del PP i va reivindicar que el seu partit “sí que ha assumit responsabilitats polítiques per la tragèdia de la dana”. Va tornar a insistir que la dana “va posar en evidència les costures de totes les administracions”.