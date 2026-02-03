CONFLICTE
Surten 15 persones de Gaza al reobrir l’encreuament de Rafah
Després de dos anys tancat i Israel només permet el pas de persones, no d’ajuda. Podran creuar cap a Egipte fins a 150 al dia
Cinc gazians convalescents juntament amb deu acompanyants van sortir ahir de Gaza i van arribar a Egipte a través de l’encreuament de Rafah, a la frontera entre la Franja i el Sinaí, després de la reobertura d’aquest encreuament tancat fa dos anys per Israel. Els 15 gazians van abandonar l’enclavament cap a Egipte en un autobús de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que preveia recollir a l’altre costat 50 palestins per tornar a la Franja de Gaza. Israel va tancar l’encreuament el 7 de maig del 2024, bloquejant l’accés d’ajuda a través d’aquest pas, l’enllaç vital de Gaza amb la resta del món al ser l’únic punt de contacte de la Franja amb l’exterior, fora del control israelià. Dos anys després l’ha reobert, si bé de forma limitada i permetent únicament el pas de persones, no de camions amb ajuda humanitària, en el marc de l’acord assolit a l’octubre entre Israel i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) per aplicar la proposta dels Estats Units per al futur de l’enclavament palestí. D’acord amb aquest nou pla, uns 150 palestins sortiran diàriament de la Franja, mentre que 50 més podran tornar al devastat enclavament. Les autoritats egípcies rebran diàriament una llista amb els que sol·liciten sortir de la Franja, incloent-hi la seua destinació final, i el Govern egipci tindrà l’autoritat per aprovar o rebutjar aquestes sol·licituds.