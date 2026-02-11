JUSTÍCIA
Detingut un agressor sexual de 89 menors en deu països
Un francès de 79 anys, que va detallar els actes en textos guardats en un USB. Admet a més haver asfixiat la seua mare i la seua tia
La Fiscalia de Grenoble, ciutat del sud-est de França, va informar ahir de la detenció d’un home de 79 anys acusat d’haver violat o abusat sexualment de 89 menors al llarg de sis dècades, entre el 1967 i el 2022. L’agressor sexual ha estat identificat com Jacques Leveugle i va ser arrestat fa un any a Vizille, una localitat propera a Grenoble, mentre es trobava a casa del seu germà.
Segons la Fiscalia, les agressions es van cometre en una desena de països. Durant la investigació, el detingut també va admetre haver asfixiat la seua mare i la seua tia.
De les 89 víctimes, 40 han estat identificades, i les autoritats han fet una crida a possibles testimonis per determinar si existeixen més menors afectats. Els fets van sortir a la llum gràcies a una memòria USB descoberta el 2023 pel nebot del sospitós. Aquest la va entregar immediatament a la gendarmeria al veure el contingut: documents en els quals l’acusat relatava les seues agressions als menors.
En aquests documents confiscats apareixen els noms d’algunes víctimes. Els abusos s’haurien comès a Alemanya, Suïssa, Portugal, Marroc, Níger, Algèria, Filipines, Índia, Colòmbia i Nova Caledònia, països en els quals va treballar com a professor o educador en camps per a menors amb dificultats o que havien comès delictes.