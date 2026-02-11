JUSTÍCIA
Escorcollen la siderúrgica Sidenor per vendre acer per a armes a Israel
L’Audiència Nacional investiga presumptes delictes de contraban i complicitat amb un delicte de lesa humanitat. L’últim enviament apunta a 393 tones al juny
La Policia Nacional i Vigilància Duanera van acudir ahir a la seu de la siderúrgica Sidenor de Basauri per efectuar un escorcoll i recollir informació relativa a la investigació que dirigeix l’Audiència Nacional per la venda d’acer a l’empresa Israel Military Industries (IMI), fabricant d’armes pesants i lleugeres. Fonts de la investigació van explicar que els agents van actuar per ordre del jutge que investiga alts càrrecs de la firma per presumptes delictes de contraban i suposada participació per complicitat en un delicte de lesa humanitat o de genocidi per vendre, sense autorització, partides d’acer a la companyia israeliana.
El president de Sidenor, José Antonio Jainaga, va assegurar al novembre davant del jutge d’instrucció de la causa de l’Audiència Nacional, Francisco de Jorge, que va complir la legislació vigent i que la venda d’acer va tenir lloc quan no existia cap limitació en les relacions comercials. El jutge considera que els investigats, Jainaga i dos directius, van actuar amb ple coneixement que el material anava a ser utilitzat per fabricar armament que després seria usat a la Franja de Gaza contra la població palestina. Després de conèixer-se la investigació, Sidenor va assegurar que va fer pública la “seua decisió de suspendre totes les relacions comercials amb Israel” l’1 de juliol, després que el Govern central anunciés la ruptura dels contractes per a la compra d’armament a l’abril. A més, va subratllar que els enviaments denunciats representen “menys del 0,2% de la vendes totals anuals de l’empresa”.
Aquesta investigació va nàixer d’una querella que va presentar l’associació Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, en la qual s’acusa Sidenor d’haver realitzat enviaments periòdics d’acer a Israel Military Industries. Els querellants assenyalaven que l’últim enviament va tenir lloc el 10 de juny del 2025, quan Sidenor, a través del vaixell de càrrega MV Vela, va entregar 393 tones d’acer a IMI Systems via el port de Haifa. L’acusació xifra els enviaments en 1.207 tones d’acer des d’agost del 2024. Sidenor va precisar ahir que ha col·laborat amb les autoritats que es van personar a les instal·lacions de l’empresa, a fi de traslladar-los “qualsevol informació que necessitin”.