GEOPOLÍTICA
Merz insta els EUA a reparar els llaços transatlàntics
“Europa acaba de tornar d’unes vacances de la Història”. Confirma converses sobre “dissuasió nuclear europea”
El canceller alemany, Friedrich Merz, va afirmar ahir que l’ordre unipolar sorgit després de la caiguda del Mur de Berlín ha acabat i que l’aspiració de lideratge dels EUA està sent desafiada, alhora que va convidar Washington a reparar la relació transatlàntica. En el seu discurs inaugural de la Conferència de Seguretat de Múnic, en el qual 60 caps d’Estat es reuniran fins demà, Merz va descriure un escenari global dominat per la política de les grans potències, que s’aparta de l’ordre basat en normes i aposta per les esferes d’influència, un context en el qual precisament els països democràtics “xoquen contra els límits de la seua capacitat d’actuació”. “Europa acaba de tornar d’unes vacances de la Història”, va afirmar, en una autocrítica sobre la vulnerabilitat del continent. En aquest sentit, va confirmar converses inicials amb el president francès, Emmanuel Macron, sobre la dissuasió nuclear europea. Per la seua part, Macron va proposar iniciar “consultes entre socis europeus” de cara a un “pensament estratègic a llarg termini” que permeti a Europa convertir-se en una potència geopolítica més “forta” i més independent. El secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio, intervindrà en aquesta conferència, que s’espera que sigui menys agressiva que la de l’any passat, quan el vicepresident JD Vance va carregar contra les polítiques europees.