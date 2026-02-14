EMERGÈNCIES
Mor una dona de 46 anys a Barcelona a causa de les ventades
Protecció Civil demana “no abaixar la guàrdia” pels episodis d’avui. Larrosa avala les restriccions i l’alcalde de Girona reclama accions “més quirúrgiques”
El temporal de vent que ha afectat Catalunya els últims dies ha deixat una víctima mortal. El departament de Salut va informar que la víctima mortal és una dona de 46 anys que va ingressar a l’Hospital Vall d’Hebron després que li caigués a sobre part del sostre d’una nau industrial ubicada al barri barceloní de Sant Andreu. La dona era una de les dos persones que es trobaven en estat crític: l’altra era un voluntari de Protecció Civil de 22 anys, ingressat a l’Hospital de Bellvitge colpejat per la caiguda d’un arbre a Sant Boi de Llobregat. El temporal va deixar nou ingressats, tres d’ells en estat greu. Després de grans afectacions dijous –amb gairebé 3.500 avisos–, ahir va destacar la destrossa d’una part del bosc públic de Vilallonga de Ter (Ripollès).
Protecció Civil va indicar que l’episodi de vent d’avui no serà “comparable” al de dijous, però va alertar que encara hi ha risc i va demanar “no abaixar la guàrdia”. Segons l’organisme, avui no s’esperen caigudes d’arbres o d’elements estructurals que suposin un “risc vital” per a les persones, encara que es manté l’alerta del Ventcat.
Mentrestant, les restriccions imposades per la Generalitat han provocat polèmica entre actors polítics, socials i econòmics. La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va assegurar que el volum d’afectacions i la mort de la dona de 46 anys són arguments que les “avalen”. L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, es va pronunciar en termes similars i a la ciutat les afectacions van ser mínimes. “Tota precaució és poca quan es tracta de garantir la seguretat de les persones”, va dir Larrosa, encara que també va manifestar que traslladarà les demandes dels lleidatans sobre l’aplicació –“en la mesura possible”– de criteris territorials per a futures alarmes.
Més crític va ser el seu homòleg gironí, Lluc Salellas, que va reclamar al Govern decisions “més quirúrgiques” davant de l’episodi de vent a Catalunya després de constatar que les afectacions a la ciutat no van ser importants, segons les seues paraules. Per la seua part, Foment del Treball va reclamar mesures “proporcionals i territorialitzades”.
❘ sevilla ❘ Les precipitacions i les ratxes de vent han provocat almenys 24 incidències durant les últimes hores a Andalusia, on continuen encara desallotjades 2.848 persones, la majoria a Cadis. El missatge Es-Alert va sonar ahir en diversos municipis andalusos per l’arribada de la nova borrasca, Oriana, així com al País Valencià, que va activar l’alerta roja per avui a Castelló, on s’esperen vents huracanats (amb ratxes d’entre 130 i 140 quilòmetres per hora).
Aquestes ratxes de vent van deixar dos ferits a Múrcia. El primer d’ells va ser a Cieza, on una palmera va caure a sobre d’un home d’uns 70 anys, mentre que a Alquerías un altre home va ser colpejat per la porta d’un camió i va quedar semiinconscient, per la qual cosa va haver de ser atès pels serveis d’emergència.
A França, la tempesta Nils ha segat almenys dos vides al sud-oest del país, on es van registrar ratxes de vent de 150 km/h, segons van informar les autoritats, que van explicar que un conductor d’un vehicle havia mort per la caiguda d’un arbre.
Mentrestant, a Portugal, on hi ha hagut 16 morts des de gener pels temporals, les autoritats van informar que la situació a Mondego, que es va desbordar fa tres dies, és “més estable”, encara que continuen en alerta per si fos necessari evacuar 9.000 persones a l’altura de Coïmbra, al centre del país.