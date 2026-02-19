POLÍTICA
Govern i comuns pacten augmentar els ajuts al lloguer fins a rendes de 36.000 euros
La partida augmentarà en 100 milions i s’espera que beneficiï un total de 95.000 llars el 2027. Acorden la creació de dos vals de 25 euros per a productes menstruals i preservatius
El Govern i els comuns han acordat augmentar els recursos de la Generalitat a ajuts al lloguer en el marc de la negociació per als pressupostos, passant dels 200 milions d’euros actuals a 300 milions. Durant el 2025 van rebre aquesta prestació 95.000 llars –un 13%–, de les quals uns 6.500 lleidatans. El nou acord, que era una de les condicions dels de Jéssica Albiach per donar llum verda als nous comptes, permetrà que hi puguin optar unes 50.000 famílies més, arribant el 2027 a una cobertura del 25%. A més, es modificarà el límit d’ingressos màxims per accedir a aquests ajuts: actualment era de 25.200 euros anuals (2,9 vegades l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya) i passarà a ser de 36.000 euros (4,1 vegades l’IRSC). En paral·lel, també s’actualitzarà el preu màxim dels lloguers que podran ser coberts amb aquests ajuts. Els comuns proposen que en el cas de Barcelona se situï en els 1.135 euros mensuals i en la resta de Catalunya en 855 euros. En matèria d’habitatge, les dos parts negocien també la prohibició de les compres especulatives d’habitatge mitjançant una modificació de la llei d’urbanisme, element sobre el qual encara no han tancat un acord i que és condició sine qua non dels comuns.
També han acordat oferir un val per a productes menstruals destinat a dones d’entre 12 i 25 anys i un per a preservatius per a joves d’entre 16 i 25 anys. Tots dos tindran un import de 25 euros i la mesura costarà 25 milions. Així mateix, van pactar que la Generalitat assumeixi el traspàs de 5 línies de Rodalies.
Per una altra banda, el Govern es va comprometre amb sindicats i patronals a invertir un total de 900 milions d’euros en polítiques d’habitatge, un 22 per cent més, en els nous comptes, segons va avançar El Periódico.
Junts i Esquerra demanen “autocrítica” al president
Junts i ERC van coincidir ahir a lamentar la falta d’“autocrítica” del president del Govern, Salvador Illa, després que dimarts en una entrevista lloés l’actuació del Govern pel que fa a les diferents crisis que ha passat Catalunya durant el mes que ha estat de baixa a causa d’una infecció. La presidenta dels juntaires al Parlament, Mònica Sales, va retreure que el cap de l’Executiu avalés el “desastrós treball” de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a l’hora de gestionar la crisi de Rodalies, malgrat la seua reprovació a la Cambra catalana. En aquesta línia, la portaveu d’ERC al Parlament, Ester Capella, va assenyalar que a Illa li falta “lideratge i autocrítica” i va advertir que més enllà de les bones paraules són necessaris “compromisos ferms i complir-los”.
Moncloa confia en un acord amb ERC per als comptes
El Govern central veu molt avançat l’acord per a la creació del consorci d’inversions Estat-Generalitat que ha de permetre un nivell d’execució més elevat a Catalunya. El ministeri d’Hisenda celebra que ERC hagi retirat la proposició de llei per a la recaptació de l’IRPF, que xocava amb l’oposició frontal de l’equip de María Jesús Montero, i se centri en aquesta qüestió, en què “fàcilment” hi pot haver un acord, i que podria propiciar més disposició per part d’ERC a iniciar la negociació dels pressupostos de Salvador Illa.