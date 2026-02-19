EMERGÈNCIES
Mor una dona al ser arrossegat el seu vehicle pel corrent a Badajoz
Una dona de 69 anys va morir ahir després que el seu vehicle fos arrossegat pel corrent del riu Zújar a la localitat de Campanario (Burgos). L’incident va tenir lloc sota les preses de Zújar i de La Serena, que fa diversos dies que deixen anar aigua per l’acumulació de pluges de les últimes setmanes. A Zamora, agents de la Guàrdia Civil van rescatar un home que havia quedat atrapat amb el cotxe a l’anomenat camí del riu, al terme de Villaralbo, a causa de l’avinguda del Duero.
Mentrestant, el cabal de l’Ebre va en descens, amb 1.439 metres cúbics per segon, per la qual cosa les autoritats revisen les parcel·les desallotjades de Saragossa per comprovar el nivell d’afectacions. Per la seua part, la Junta andalusa va acordar la declaració de desastre natural per iniciar la tramitació d’ajuts per al sector agrícola i ramader i va anunciar l’autorització a seixanta-cinc veïns d’uns vuitanta habitatges a Grazalema (Cadis) per tornar a casa seua.
Torna el vent
Paral·lelament, Protecció Civil de la Generalitat va activar ahir la fase d’alerta del pla Ventcat fins demà pels forts vents que podran superar els 70 quilòmetres per hora en diverses zones de Catalunya, esperant avui la màxima intensitat.