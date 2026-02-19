POLÍTICA
Paneque veu una “normalitat perversa” a Rodalies per anys de desatenció
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, va assegurar ahir que el servei de Rodalies ha viscut una “normalitat perversa” durant anys per la desatenció sostinguda, la falta de renovació i una absència d’exigència de les administracions, en les seues paraules. Així ho va afirmar durant la seua compareixença en la Comissió de Territori del Parlament, on la consellera va demanar “autocrítica” i va assumir la seua responsabilitat com a titular del servei per revertir la degradació acumulada. Malgrat el diagnòstic crític, Paneque va posar en relleu el canvi de tendència en la inversió. El comissionat per al traspàs de Rodalies, Pere Macias, preveu que el 2030 s’haurà superat el dèficit inversor que hi va haver entre els anys 2000 i 2018 a la xarxa. Sobre el traspàs a la Generalitat, Paneque va admetre que abans serà “necessari” augmentar l’equip i reforçar Rodalies amb noves contractacions. “Amb el traspàs és evident que en aquesta gestió necessitem un equip que reforci aquesta feina.” Per a això, el Govern està tramitant una subvenció de 350.000 euros per pagar parcialment la formació necessària per obtenir la llicència i el diploma de maquinista ferroviari, amb un màxim de 10.000 euros per cada estudiant.