POLÍTICA
Rufián demana unitat a l’esquerra per poder guanyar escons a Vox
“Quin sentit té que catorze esquerres que pensem el mateix ens presentem pel mateix lloc?”, pregunta. Davant de representants d’una dotzena de partits
El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va reclamar ahir “ordre, eficàcia, mètode” i sobretot “generositat” a l’esquerra alternativa per aconseguir candidatures d’unitat en cada circumscripció que permeti guanyar escons a Vox “província a província”. “Intentem fer una cosa diferent”, va exposar en un acte juntament amb el dirigent de Més Madrid Emilio Delgado a la sala Galileo Galilei a Madrid. “Quin sentit té que catorze esquerres que representen el mateix ens presentem al mateix lloc?”, es va preguntar. “Val la pena que continuem competint entre nosaltres per veure qui és més pur o qui fa millors tuits?”, va afegir en un acte que va reunir representants de mitja dotzena de partits com ERC, Sumar, comuns, PSC, Compromís, CHA i IU, però que també va comptar amb absències destacades com les de Podem, EH Bildu, BNG o el del líder dels republicans, Oriol Junqueras, crític amb la seua proposta. Davant d’un auditori de 500 persones i en un col·loqui conduït per l’analista política Sarah Santaolalla, el republicà va receptar que aquest objectiu es pot articular amb un programa consensuat en quatre eixos fonamentals i articular al Congrés un grup interparlamentari comú i coordinat per assolir acords sobre futures lleis. Per la seua part, Delgado va advertir que a la ultradreta no se la pot parar amb una “coalició de partits” ni “maximitzant” el resultat electoral, per apel·lar a la necessitat de mobilitzar l’esquerra a tots els nivells, sobretot en el pla social.