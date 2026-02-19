POLÍTICA
Sánchez ironitza: “González tornarà a votar el PSOE en un futur llunyà”
Després que l’expresident socialista assegurés que no votaria el president. Defensa el seu pla per a les xarxes davant la reacció “barroera i amenaçadora” de Musk
El president del Govern central, Pedro Sánchez, va assegurar ahir que l’expresident Felipe González tardarà a tornar a votar el PSOE perquè ell pensa tornar a presentar-se a les pròximes eleccions generals. Així va respondre des de l’Índia, on es troba de viatge oficial, quan li van preguntar per les últimes crítiques de Felipe González al seu Govern i a l’afirmació que en les pròximes eleccions votarà en blanc perquè no vol votar Pedro Sánchez.
El cap de l’Executiu es va preguntar on era la notícia en aquestes crítiques perquè, segons la seua opinió, la notícia seria que l’expresident donés suport a alguna de les coses que fa el seu Govern. “El titular seria al revés”, va exclamar recordant que fa bastants anys que González manifesta disconformitat amb les polítiques de l’Executiu de Sánchez. No obstant, va assenyalar que està encantat que continuï sent militant del PSOE i espera que en el futur torni a votar el seu partit. Però això sí, va assenyalar irònicament, que aquell futur “serà llunyà” perquè ell es torna a presentar a les pròximes eleccions generals que, si es convoquen quan toquen, tal com recalca sempre Sánchez, seran el 2027.
D’altra banda, Sánchez va defensar la necessitat d’imposar regles a les xarxes socials davant algoritmes que difonen continguts violents, pornogràfics o d’odi i va criticar que el propietari d’X, Elon Musk, reaccioni amb respostes “barroeres” i “amenaçadores”.
“Al final la inseguretat no la genera un menor de 14 anys estranger que sigui als Estats Units o a Espanya. La inseguretat qui la provoca són precisament aquests magnats que es creuen que el món és seu i que, per tant, poden fer el que els doni la gana”, va afirmar.
Musk va tornar a qualificar Sánchez a la seua xarxa social X de “brut” i “traïdor a Espanya” i va coincidir amb el missatge d’un usuari que comentava la regularització extraordinària d’immigrants i afirmava que el president del Govern hauria de ser detingut: “Per descomptat”, va escriure.
Preguntat sobre si el Govern central i els ministres tenen previst abandonar la seua presència a les xarxes socials, Sánchez ho va descartar.