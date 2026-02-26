Junts, Sumar, ERC, PNB, Bildu, Podem, Compromís i BNG reclamen investigar "suïcidis i vexacions" a la mili obligatòria
Les vuit formacions demanen que el Defensor del Poble actuï davant més de 300 morts documentades entre 1983 i 2001 a casernes estatals
Junts, Sumar, ERC, PNB, Bildu, Podem, Compromís i BNG han registrat aquest dijous una Proposició No de Llei al Congrés dels Diputats perquè el Defensor del Poble actuï d'ofici i s'obri una investigació exhaustiva a escala estatal sobre "vexacions i suïcidis" durant el servei militar obligatori. La iniciativa vol donar resposta als testimonis apareguts en els darrers mesos que relaten "situacions sistemàtiques" de maltractaments físics i psicològics en casernes de l'Estat durant les dècades de 1980 i 1990. El Ministeri de Defensa situa en més de 300 els suïcidis documentats a les forces armades entre el 1983 i el 2001. Diverses investigacions apunten a una xifra superior si es tenen en compte defuncions classificades com a accidentals.
Els grups impulsors assenyalen que aquests fets "apunten a una possible dinàmica d'impunitat i negligència institucional" que no ha estat mai objecte d'una investigació exhaustiva d'àmbit estatal.