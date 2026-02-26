Col·loquen la primera pedra del complex comercial i d'oci Shopping Promenade Lleida
El final d’obres i la inauguració del complex estan previstos per a finals del 2027
Les obres del parc comercial i d'oci Promenade Lleida, a la zona de Torre Salses, han començat oficialment aquest dijous al matí amb l'acte de col·locació de la primera pedra –els treballs començaran les pròximes setmanes–. Autoritats i promotors han explicat que el centre comercial suposa "un nou inici per a Lleida" i que és una "aposta pel creixement econòmic, comercial, urbà i sostenible de la ciutat".
El projecte promogut per Eurofund Group i Frey compta una inversió de 9 milions d'euros en infraestructures viàries i de 145 milions d'euros en la construcció del complex, que té el nom comercial de 'Shopping Promenade Lleida' Generarà 400 lloc de treball directes i uns 1.000 d'indirectes i tindrà 56.000 metres quadrats de superfície comercial.
Segons ha avançat Ion Saralegui, CEO d'Eurofund Group, l'acabament de les obres i la inauguració del complex estan previstos per a finals del 2027. Saralegui ha defensat que és un projecte "pensat per i per a Lleida", ideat per "estar integrat a la ciutat".
Recreació virtual del centre comercial Promenade Lleida.
El directiu ha destacat que la iniciativa, desenvolupada conjuntament amb Frey, permetrà posar fre a la fuga comercial de 400 milions d'euros que pateix anualment la capital del Segrià.
Segons Saralegui, l'equipament suposarà un impacte econòmic importantíssim per a la ciutat, ja que generarà ocupació, actuarà com a pol d'atracció i recuperarà la capitalitat comercial de Lleida a Catalunya. "A nivell econòmic suposa un impacte importantíssim per a la ciutat, genera ocupació, és un pol d'atracció i recupera la capitalitat de Lleida a nivell comercial a Catalunya i això només pot beneficiar al comerç local", ha afirmat el directiu.
El responsable d'Eurofund ha assegurat que la seva experiència en altres ciutats demostra que projectes d'aquestes característiques beneficien tots els sectors urbans. "És fàcil dir-lo aquí i ara, però la nostra experiència en altres llocs i ciutats és que projectes així beneficia a tots els sectors de la ciutat", ha remarcat.
Només a nivell fiscal, la Paeria ingressarà entre 8,5 i 9 milions d'euros gràcies a aquest projecte, una xifra que inclou llicències, operadors i altres impostos generats. Saralegui ha posat com a exemple Puerto Venecia, on cada dia festiu a Lleida les afluències pujaven en 25.000 persones procedents únicament de la capital lleidatana, sense comptabilitzar visitants de Barcelona, Reus o Tarragona.
Pel que fa a les infraestructures, el CEO d'Eurofund ha reconegut desconèixer quan començaran les obres dels vials, responsabilitat de l'ajuntament, que no tenen per què iniciar-se simultàniament al centre comercial. El projecte preveu millorar i ampliar les línies d'autobusos, així com contribuir a l'ampliació de carrils bici. "Millorar la mobilitat i la connexió entre el projecte i el centre de la ciutat és un compromís que tenim per als propers 10 anys", ha declarat Saralegui, afegint que hi ha un compromís d'ampliar línies i millorar la comunicació cofinançant-lo.
Preguntat per la competència del comerç electrònic, el directiu ha defensat que l'e-commerce i la botiga física hi són i han de conviure. "Conviuen i ho fan molt bé", ha assegurat Saralegui, descartant qualsevol amenaça per al model de negoci.
Després de 15 anys d'espera, el CEO d'Eurofund ha explicat que sempre van veure el projecte com una bona oportunitat i van creure en ell des del principi. "Des que el plantejament es va aprobar el 2019 sabíem que era un projecte viable. Voldríem que hagués estat tot més ràpid però mai no hem pensat a llançar la tovallola", ha reconegut. Es tracta del primer projecte que Eurofund desenvolupa amb Frey, una aliança estratègica per a ambdues companyies.