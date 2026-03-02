El govern espanyol nega a Estats Units el permís per utilitzar les bases de Rota i Morón per atacar l’Iran
L’exèrcit nord-americà retira els seus avions cisterna a altres punts
El govern espanyol no ha autoritzat l’ús de les bases militars de Rota (Càdis) i Morón (Sevilla) per a operacions ofensives contra l’Iran, enmig de l’escalada de tensió a l’Orient Mitjà. Com a conseqüència d’aquesta decisió, els avions de reabastiment nord-americans han abandonat les instal·lacions espanyoles. A més, segons la ministra de Defensa, Margarita Robles, és “rotundament” fals que les dues bases ja hagin estat utilitzades per assistir els avions que han participat en l’atac a l'Iran. “És cert que hi ha un conveni amb els Estats Units, però nosaltres entenem que aquest conveni ha d’operar dins del marc d’una legalitat internacional”, ha afirmat.
Tot i que les bases de Rota i Morón allotgen habitualment unitats i aeronaus nord-americanes en virtut dels acords bilaterals de cooperació en defensa, el seu ús per a operacions ofensives requereix l’autorització expressa de l’executiu espanyol.
L’executiu de Pedro Sánchez considera que, en l’actual context, no hi ha cap cobertura jurídica internacional que legitimi una actuació d’aquest tipus i, per tant, no ha concedit permís per emprar aquestes instal·lacions com a plataforma d’atac. Fruit de la decisió, diversos avions cisterna de l’exèrcit nord-americà, clau per a les operacions de llarg abast perquè permeten reabastir en vol altres unitats, han abandonat les bases espanyoles i s’han reubicat en altres instal·lacions aliades.
Robles ha reiterat que l’Estat manté el compromís amb els Estats Units i amb els aliats de l’OTAN, però ha subratllat que qualsevol participació en operacions militars ha d’estar emparada pel dret internacional. Des del Ministeri de Defensa també s’ha insistit que les Forces Armades espanyoles continuen centrades en les seves missions internacionals de pau i estabilització, i que les bases situades en territori espanyol no donaran suport a operacions ofensives que no comptin amb cobertura legal internacional.
En aquest sentit, ha recordat que els exèrcits d’Israel i dels Estats Units estan actuant “unilateralment, sense el suport d’una resolució internacional” i, per tant, “no estan utilitzant aquestes bases”. Robles també ha recordat que l’Exèrcit té desplegats diversos contingents molt a prop de la zona de conflicte, al Líban i a l’Iraq. Ha afirmat que en aquests moments estan adoptant “totes les mesures de prevenció i de seguretat”.