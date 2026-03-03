TRIBUNALS
Fiscalia es querella per assetjament sexual contra Tomé arran d’una denúncia
La Fiscalia Provincial de Lugo ha decidit interposar una querella contra l’alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, qui va dimitir al desembre com a president de la diputació de Lugo per “un presumpte delicte d’assetjament sexual i d’abús a l’exercici de la funció pública”. El pas de la Fiscalia es produeix després d’haver rebut una denúncia particular per fets “suposadament delictius” comesos contra una dona el setembre del 2025. Considera que els fets “són prou determinats” i tenen “indicis fundats de criminalitat” per exercir de forma immediata l’acció penal, mitjançant l’obertura d’unes diligències d’investigació preprocessal i la interposició de querella. Ahir, la direcció del PSOE va decidir suspendre el procediment intern contra Tomé: “Serà la justícia ara qui en determini les responsabilitats”, va manifestar.