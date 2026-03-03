PRÒXIM
La guerra s’estén pel Pròxim Orient i també arriba a territori de la UE, a Xipre
Un atac amb drons assoleix una base militar britànica a l’illa. Trump assegura que l’ofensiva contra l’Iran podria durar més de cinc setmanes, malgrat que diu també que està disposat a negociar
El conflicte armat iniciat per Israel i els EUA contra el règim iranià es va estenent a cada hora que passa.
El tercer dia de guerra, Xipre va confirmar un atac amb drons contra la base militar britànica d’Akrotiri, al sud-oest de l’illa, que pertany a la UE, i que, pel que sembla, va procedir de les milícies xiïtes de Hezbollah, produint escassos danys.
Tanmateix, l’atac va provocar que el Govern grec anunciés l’enviament de dos fragates i caces bombarders F-16 a Xipre. El primer ministre, Keir Starmer, havia anunciat hores abans d’aquest atac que el seu país ha accedit a la petició de Washington per a l’ocupació de bases britàniques per atacar i degradar els sistemes de llançament de míssils de l’Iran.
Per la seua part, el ministre alemany d’Exteriors, Johann Wadephul, va descartar la participació del seu país en la guerra contra l’Iran, explicant que Alemanya no compta amb bases militars a la zona ni tampoc amb els mitjans militars corresponents.
Les seues paraules van arribar després del comunicat emès diumenge per França, el Regne Unit i Alemanya en el qual asseguraven que considerarien prendre mesures per destruir la capacitat de l’Iran de llançar míssils i drons, per defensar els seus interessos i els dels seus aliats al Pròxim Orient.
Un altre dels atacs de la jornada més destacats i que prova l’expansió del conflicte en les últimes hores va ser el bombardeig amb drons per part de l’Iran contra una de les refineries més grans de l’Aràbia Saudita. Les defenses antiaèries saudites van aconseguir interceptar els aparells que anaven contra la refineria del gegant petroler saudita Aramco a la ciutat portuària de Ras Tanura, generant “un petit foc” a les instal·lacions i el tancament d’algunes “unitats” com a mesura de precaució.
Pel seu costat, el president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar que espera que els atacs contra l’Iran es prolonguin entre quatre i cinc setmanes, si bé va deixar clar que Washington té la “capacitat” de sostenir l’anomenada operació Fúria Èpica durant “molt més” temps.
Pel que fa a la possibilitat de negociar amb el nou lideratge iranià, el mandatari va declarar diumenge que estava disposat a conversar amb ells. “Volen parlar i he accedit a fer-ho”, va subratllar, deixant la porta oberta així a un alto el foc més ràpid. Tanmateix, el secretari del Consell Suprem de Seguretat Nacional de l’Iran, Ali Larijani, va afirmar que la república islàmica no negociarà amb els Estats Units.
Segons la Mitja Lluna Roja, els atacs dels EUA i Israel han causat almenys 550 morts. També es va confirmar la mort de tres militars nord-americans per un atac iranià que també va deixar cinc ferits. Per part d’Israel hi havia reportades 10 persones mortes entre dissabte i diumenge.
Mig centenar de morts per atacs hebreus contra Hezbollah
La setmana va començar amb un actor més en el conflicte al Pròxim Orient, amb els atacs de la milícia xiïta de Hezbollah contra instal·lacions militars al sud de la ciutat de Haifa, al nord d’Israel, en el que han estat els seus primers bombardejos contra l’Estat jueu des de l’entrada en vigor de l’alto el foc a finals del 2024. La resposta d’Israel va deixar almenys mig centenar de morts després d’una onada de bombardejos israelians contra els afores de Beirut i el sud del Líban.
Kuwait abat caces F-15 nord-americans
Els sistemes de defensa aèria de Kuwait van abatre tres caces F-15 nord-americans per error, al confondre’ls amb un atac iranià, però els tripulants van sobreviure a l’abandonar les aeronaus. Els Estats Units van anunciar una investigació.
Les instal·lacions nuclears, sense danys
A Viena, el director general de l’Agència Internacional d’Energia Atòmica (AIEA), Rafael Grossi, va assegurar que no hi ha hagut atacs d’Israel o els Estats Units contra instal·lacions nuclears a l’Iran. En canvi, l’ambaixador de l’Iran davant de l’AIEA, Ali Reza Najafi, va assegurar que van atacar la planta d’enriquiment d’urani a Natanz.
Països veïns denuncien els atacs iranians
Qatar, l’Aràbia Saudita, Bahrain, Kuwait, Emirats Àrabs Units i Jordània van condemnar els atacs amb míssils i drons llançats per l’Iran al considerar-los “injustificats”.
Macron reforça l’arsenal nuclear
El president de França, Emmanuel Macron, va anunciar ahir que ha ordenat reforçar l’arsenal nuclear francès amb més ogives nuclears i un nou submarí nuclear el 2036.
L’Iran dona per tancat l’estret d’Ormuz
La Guàrdia Revolucionària de l’Iran va donar ahir per tancat l’estret d’Ormuz i va advertir que atacarà qualsevol vaixell que intenti creuar-lo.
EUA insta a abandonar països del Pròxim Orient
EUA va instar els seus ciutadans a abandonar per seguretat Bahrain, Egipte, Iran, Iraq, Israel, Cisjordània i Gaza, Jordània, Kuwait, Líban, Oman, Qatar, Aràbia Saudita, Síria, Emirats Àrabs i el Iemen.