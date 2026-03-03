POLÍTICA
Junts esmena a la totalitat els pressupostos del Govern
L’acusa de “comprar el model imposat pels comuns”. Afirma que els comptes van al mateix “ritme que Rodalies”
La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, va anunciar ahir la presentació d’una esmena a la totalitat al projecte de pressupostos del 2026 per “discrepància total” amb el rumb del Govern de Salvador Illa. “Són els comptes que els comuns han imposat i que Illa ha assumit. Després d’analitzar-los, queda clar que, només amb 6 diputats, els comuns imposen el seu model de país i Illa l’ha comprat”, va lamentar. Segons Sales, l’esmena a la totalitat de Junts representa una “esmena la totalitat a la dependència, incompetència i inestabilitat” del Govern i ja va avançar que, si no prosperen, presentaran esmenes a l’articulat. Segons la seua opinió, els comptes presentats per la Generalitat aposten per mantenir o apujar impostos, sobretot a la classe mitjana i treballadora; pretén exportar el model d’habitatge que ha “fracassat” a Barcelona; dificulta la col·laboració publicoprivada; perjudica l’activitat econòmica i bloqueja mesures per poder progressar i garantir serveis públics de qualitat. També va considerar que està executant un “procés de desnacionalització” en tots els àmbits, sobretot amb el català. “Els seus pressupostos van a ritme de Rodalies, molt tard i sense saber si arribaran a la destinació final”, va concloure Sales.
Generalitat i ERC s’acusen mútuament del bloqueig
El conseller de la presidència, Albert Dalmau, va instar ahir els grups a “no condemnar Catalunya al bloqueig” i va prometre “mà estesa, humilitat i generositat”. En el marc de la seua compareixença en comissió parlamentària per presentar els pressupostos del 2026 corresponents al seu departament, Dalmau va garantir que el Govern complirà “el 100%” dels acords d’investidura i va instar els republicans a “no llançar la tovallola”. Per la seua part, el president d’ERC al Parlament, Josep Maria Jové, li va replicar que no posi la pressió sobre el seu partit sinó en el PSOE perquè compleixi la recaptació de l’IRPF. “Si algú bloqueja Catalunya és qui incompleix”, va dir. I va lamentar que s’estigui supeditant Catalunya als “interessos electorals” del PSOE.Per la seua part, el portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, va instar els dos grups a tancar un acord. “No s’entendria que aquests pressupostos no tirin endavant”, va asseverar.