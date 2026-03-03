CAS
Zapatero nega tenir relació amb el rescat de Plus Ultra
Assegura a la comissió del Senat que no va intervenir en l’operació. Critica el PP per les preguntes amb “intenció de ferir”
L’expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero va negar ahir tenir relació amb el rescat de l’aerolínia Plus Ultra, encara que se n’hagin publicat “enormes falsedats”, i va defensar la legalitat i el compliment amb el fisc de tots els seus treballs de consultoria. Va explicar, davant la comissió d’investigació del cas Koldo a la Cambra Alta, que va fer consultoria política per a Análisis Relevante –client de Plus Ultra–, per la qual va cobrar 70.000 € bruts anuals i cotitzats a l’IRPF, i que comunicació i màrqueting els ho va fer la petita empresa de sis empleats que tenen les seues filles, de la qual va ressaltar que mai no treballa per a administracions públiques. Va recalcar que mai no ha tingut una societat ni a Espanya ni a l’estranger, com Veneçuela, i que sempre ha cotitzat a l’IRPF com a autònom, així com que mai no ha fet tasca de lobby, i que tampoc no ha utilitzat mai un telèfon de prepagament. Va lamentar la “campanya d’insults i difamacions” del PP, a qui va recomanar que utilitzi la majoria al Senat d’una altra manera i va recordar que ell que no tenia aquesta manera de fer política. Va advertir que algunes preguntes eren incriminatòries, sense proves i amb “intenció de ferir”, i que contrarien la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la presumpció d’innocència en les comissions parlamentàries, per la qual cosa va demanar que constessin en acta, per si recorre.