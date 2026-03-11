TRIBUNALS
Arranca el judici de l’anomenada “casa dels horrors” a Oviedo
El judici contra un matrimoni alemany que va mantenir tancats els seus tres fills durant quatre anys en un habitatge situat als afores d’Oviedo va arrancar ahir. Els progenitors –un home de 53 anys i una dona de 48, detinguts l’any passat– s’enfronten a penes individuals que sumen 25 anys i 4 mesos de presó per violència psíquica habitual en l’àmbit familiar, detenció il·legal i abandó de familiar, en un procés que se celebra a porta tancada “donada la gravetat dels fets enjudiciats”.
Segons el relat de la Fiscalia, dos bessons de vuit anys i un altre nen de deu van estar tancats a casa sense col·legi i sense metge entre el desembre del 2021 i l’abril del 2025 per una por infundada a un hipotètic contagi. Per la seua part, la defensa va rebutjar que els pares siguin uns “delinqüents”.
Aïllament voluntari
“És una situació molt complexa i no hi ha cap casa dels horrors. Això no existeix. Aquí el que hi ha hagut és una situació d’aïllament voluntari, una família que no ha abandonat els seus fills, sinó al contrari, que s’ha abocat en els seus fills d’una manera, potser extravagant o heterodoxa, però sens dubte no criminal”, va destacar l’advocat Javier Muñoz, mentre que la lletrada Elena González va afirmar que els nens “troben a faltar els seus pares”. Ambdós coincideixen que la situació s’havia de tractar des de l’inici pels serveis socials.