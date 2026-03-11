JUSTÍCIA
Fiscalia recorrerà al TC la sentència contra García Ortiz
Peramato defensa la “posició absolutòria” del Ministeri Fiscal. Assegura que l’organisme no depèn del Govern central
La fiscal general de l’Estat, Teresa Peramato, va anunciar dilluns que Fiscalia presentarà un recurs d’empara davant del Tribunal Constitucional contra la sentència del Tribunal Suprem que va condemnar el seu antecessor, Álvaro García Ortiz, per revelació de secrets per la filtració contra Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso.
En la seua primera entrevista després de jurar el càrrec, Peramato va explicar que la tinenta fiscal del Suprem, María Ángeles Sánchez Conde, li va mostrar la “seua intenció” d’interposar un recurs al TC. Sánchez Conde, fiscal en el judici a García Ortiz, havia defensat la inonencia i demanat la seua absolució.
Peramato va manifestar que la Fiscalia sempre va mantenir “una posició absolutòria” durant tot el procediment a l’entendre que “els fets no eren constitutius de delicte”, per la qual cosa el Ministeri Fiscal “continua treballant en la mateixa línia”, perquè aquesta posició “és la correcta”.
“No és la primera vegada que ens enfrontarem a resolucions del Tribunal Suprem, de la Sala Penal o de qualsevol altra jurisdicció en les quals el vot no sigui majoritari i hi hagi vots particulars, i això no posa en dubte tampoc l’exercici de les funcions judicials”, va dir a TVE. Sobre la seua relació amb García Ortiz, Peramato va destacar el “suport absolut” mutu i va afirmar que el seu antecessor és “fiscal fins a la medul·la”. “Álvaro sempre donarà suport a qualsevol que ocupi la més alta representació de la Fiscalia General de l’Estat.” La fiscal, a més, va insistir en la independència de l’organisme respecte de l’Executiu. “El fiscal no depèn del Govern espanyol. El nomena el rei a proposta del Govern central, però tenim una absoluta capacitat d’obrar autònomament durant tot el nostre mandat”, va afirmar Peramato, que va explicar que qualsevol comunicació amb el Govern estatal requereix “publicitat” i “transparència” i va apuntar que a Espanya “tenim un nivell d’independència més alt que el de molts països del nostre entorn”.