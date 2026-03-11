POLÍTICA
El Govern no preveu nous gestos a ERC per l’IRPF abans dels comptes
Considera el “context actual” prou motiu per asseure’s a negociar els pressupostos. Descarta una reunió del Consell de Política Fiscal i Financera
La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va insistir ahir a pressionar ERC perquè s’assegui a negociar els pressupostos per a aquest any, encara que va descartar nous gestos en la gestió de l’IRPF. La també consellera de Territori va defensar que els nous comptes són necessaris per complir els compromisos i atendre les necessitats dels catalans en un moment d’incertesa com l’actual. “Treballar amb els del 2023 amb la situació internacional que tenim i la necessitat de reforçar els serveis públics, ja hauria de ser prou motiu perquè ERC s’assegués a negociar”, va asseverar. I és que la portaveu insisteix que els republicans s’asseguin a la taula de negociació sense posar més inconvenients.
“Depèn sols dels grups parlamentaris, no d’una altra cosa perquè sigui possible”, va dir, deixant caure que les reclamacions que depenen del Govern central no haurien de tenir el pes que tenen. “Des del nostre punt de vista la necessitat dels pressupostos no té elements de discussió”, va concloure. En aquest sentit, va afegir que no preveu que el ministeri d’Hisenda convoqui abans del 20 de març, data del debat de totalitat dels pressupostos en el Parlament, la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que hauria d’abordar el nou model de finançament i la recaptació de l’IRPF per part de Catalunya, principal reivindicació d’ERC. Tanmateix, va defensar que això no significa que ambdós no estiguin compromesos amb els acords per a la investidura del president Illa.
També van continuar pressionant els republicans pels comptes els Comuns, que van considerar “del tot insuficient” tenir-los aprovats al juny, una possibilitat que va plantejar ERC.
Els morats van advertir que els comptes “són anuals, no per a cinc mesos” i van insistir en la necessitat de tenir comptes per al 2026. “Catalunya no necessita ni suplements de crèdit ni eleccions”, van reivindicar.
Reunió ERC-Bildu
Paral·lelament, el líder d’ERC, Oriol Junqueras, i el secretari general d’EH Bildu, Arnaldo Otegi, van abordar en una reunió la situació internacional i les “relacions que uneixen ambdós formacions”.