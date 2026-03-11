Sánchez compareixerà al Congrés sobre la guerra el 25 de març
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà davant del ple del Congrés el proper 25 de març per informar sobre la posició de l’Executiu davant de la guerra al Pròxim Orient. Sánchez va demanar divendres passat comparèixer davant de la Cambra baixa per presentar les conclusions de la reunió del Consell Europeu que se celebrarà el dia 19 de març i per explicar la postura d’Espanya davant del conflicte. Així mateix, el Govern central obrirà una ronda de contactes amb els grups parlamentaris i els agents socials per analitzar la guerra de l’Iran i les mesures que s’adoptaran per protegir treballadors, llars i empreses.
El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, serà l’encarregat de reunir-se amb els grups polítics, mentre que les tres vicepresidentes, el titular d’Economia i la responsable de Seguretat Social contactaran amb els agents econòmics i socials.
Bolaños es comunicarà amb els responsables de les formacions amb representació parlamentària en les pròximes hores i, en aquesta ocasió, l’Executiu té intenció de comptar també amb Vox, formació exclosa en altres rondes.
Bases nord-americanes
D’altra banda, el senador nord-americà Lindsey Graham, considerat un dels aliats clau del president, Donald Trump, ha reclamat al mandatari que retiri les bases nord-americanes a Espanya per la negativa del Govern espanyol al fet que aquestes instal·lacions siguin utilitzades en l’ofensiva contra l’Iran.