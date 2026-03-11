EDUCACIÓ
Suspenen classes en un col·legi per greus danys a l’edifici
La conselleria d’Educació i l’ajuntament d’Igualada van acordar ahir suspendre l’activitat docent a l’escola Emili Vallès de la localitat ahir i avui per problemes estructurals de l’edifici.
Els 220 alumnes i la vintena de professors afectats reprendran les classes demà en un edifici municipal anomenat l’Adoberia, ja que el consistori preveu que les obres per arreglar els problemes estructurals podrien allargar-se fins a la tardor.