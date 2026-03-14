El Govern decreta serveis mínims davant de la vaga educativa a Catalunya la propera setmana
Fixant que hi haurà d’haver un docent per cada 3 unitats o aules en l’ensenyament infantil, primari i secundari
El Govern ha decretat serveis mínims en educació davant de la vaga de docents prevista la propera setmana a Catalunya, fixant que hi haurà d’haver un docent per cada 3 unitats o aules en l’ensenyament infantil, primari i secundari, mentre que per a educació especial de 3 a 16 anys s’ha de cobrir el 50% de la plantilla dels centres i un 33% a les guarderies.
La vaga s’ha organitzat territorialment entre dilluns i dijous i afectarà tot Catalunya divendres 20 de març, segons informació del Departament d’Educació de la Generalitat consultada per Europa Press aquest dissabte.
Així, la vaga afectarà dilluns 16 al Baix Llobregat, Barcelonès (Barcelona) i Barcelona; el dimarts 17 al Penedès, Tarragona i Terres de l’Ebre (Tarragona); el dimecres 18 a la Catalunya Central, Alt Pirineu, Aran (Lleida) i Lleida i el dia 19 a Girona, el Maresme, Vallès Oriental i Vallès Occidental (Barcelona).
La vaga afecta tot el personal funcionari laboral docent i el personal laboral en els centres educatius públics i concertats i el personal que presta serveis a les escoles dins de l’àmbit territorial de Catalunya.
Per al complex educatiu de Tarragona s’ha fixat un servei mínim del 50% del personal de menjador i cuina, una persona de manteniment per tanda i manteniment habitual en infermeria, vigilància i torn de nit dels tutors i, respecte a la resta de serveis, es decreta un 50% del personal de monitors de menjador, cuina, acollida, extraescolars i atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials.
Els sindicats educatius Ustec·Stes, Professors de Secundària (Aspepc·Sps), CGT i La Intersindical van anunciar aquest divendres que mantenien la convocatòria de vaga educativa després de rebutjar els docents en una consulta l’acord firmat entre el Govern i els sindicats CC.OO i UGT, minoritaris en el sector educatiu.