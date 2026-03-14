PRÒXIM
El gasoil puja a Lleida un 24,9% i ja és més car que la gasolina
Omplir un dipòsit d’un turisme de dièsel costa 6,38 euros més de mitjana. El carburant agrari s’ha disparat un 32,7% en catorze dies de guerra
Catorze dies de guerra han disparat els preus dels carburants, però en especial del gasoil A d’automoció, que és més car en aquests moments que la gasolina a Lleida. Les últimes dades del ministeri de Transició Ecològica situen el preu mitjà del gasoil A en 1,776 euros el litre, davant dels 1,421 de mitjana a què es trobaven els conductors quan anaven a repostar a la província el dia 28 de febrer, quan va esclatar el conflicte. Representa un increment de més de 35 cèntims, un 24,98 per cent més.
En el cas de la gasolina, l’augment és molt important, encara que més limitat, d’un 12,54%. La gasolina es paga 18 cèntims per sobre de l’inici del conflicte a l’Iran, al passar d’1,475 a 1,66 euros per litre. Amb aquests preus mitjans, omplir un dipòsit de 55 litres d’un turisme costa 91,3 euros de mitjana en el cas de motor de gasolina, mentre que cal desemborsar 6,38 euros més, fins als 97,68 euros, per als dièsel.
El fet que el gasoil superi la gasolina no és una cosa nova i ja va ocórrer a l’esclatar la guerra d’Ucraïna. Es deu, d’una banda, al fet que compta amb més demanda. I de l’altra, perquè Espanya és més dependent de les importacions d’aquest carburant.
Gasoil agrari
Amb tot, el proveïment que més s’ha encarit a Lleida és el de gasoil B, el conegut com el gasoil agrari. Segons el ministeri es paga a una mitjana d’1,378 euros el litre, davant dels 1,038 del dia que van començar els atacs sobre l’Iran. Representa un encariment de 34 cèntims, un 32,75%.
UP alerta de l’“especulació” amb els subministraments
El membre de la Comissió Permanent d’Unió de Pagesos (UP) Carles Vicente va assegurar que hi ha “especulació” en el subministrament de gasoil i fertilitzants arran de l’esclat del conflicte al Pròxim Orient, afectant un sector primari que encara no s’ha recuperat de l’alça de preus per la guerra a Ucraïna.Després d’una concentració convocada ahir al matí davant de la delegació del Govern central a Catalunya a Barcelona, que va comptar amb una vintena de persones, va criticar que l’Executiu encara no els hagi convocat per abordar les necessitats del sector.Vicente va alertar de l’“evident especulació” en els subministraments, criticant anomalies al mercat del gasoil i els fertilitzants. “El gasoil, de sobte, va deixar de proveir-se ràpidament i et feien esperar, com si hi hagués una llista i algú estigués esperant que augmentés el preu per guanyar més diners”, va denunciar.Va relatar una situació similar amb la urea: “La setmana passada estava a 700 euros la tona i aquesta setmana ja supera els 900 euros. Hi ha desproveïment inexplicable i algú està esperant que pugi el preu per guanyar més diners.” “L’Administració és lenta. Tenim un conflicte que va sorgir fa ja més d’una setmana i encara no ens han trucat per parlar sobre què està passant”, va criticar Vicente.