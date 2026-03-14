Moncloa admet que no hi ha pacte sobre l’IRPF amb la Generalitat
Insta a treballar per atansar posicions amb ERC i permetre la negociació dels pressupostos. L’Executiu diu que hi ha qüestions “tècniques” difícils de resoldre
El Govern central va admetre ahir que “no hi ha acord” per cedir la recaptació de l’IRPF a la Generalitat, una exigència d’ERC per asseure’s a negociar els pressupostos de l’Executiu de Salvador Illa, però es va comprometre a treballar per trobar els “consensos necessaris” i així facilitar la negociació dels comptes catalans. “Veurem si trobem una cosa que pugui atansar posicions”, va afirmar la ministra d’Inclusió i portaveu de l’Executiu espanyol, Elma Saiz, en una entrevista a Catalunya Ràdio.
La ministra va reconèixer que existeixen qüestions tècniques que “no són senzilles” de resoldre, però que intentaran buscar un “punt” d’acord entre les parts. “Estem disposats a trobar els acords necessaris i el consens”, va concloure.
L’acord entre ERC i el PSC per a la investidura de Salvador Illa com a president explicitava que Catalunya podria començar a recaptar l’IRPF el 2026. Tanmateix, la materialització d’aquest pacte sembla que encara queda lluny d’aconseguir-se. El ministeri d’Hisenda sempre ha defensat el seu rebuig que la Generalitat recapti el 100% de l’IRPF, encara que sí que s’ha obert a permetre que l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) recapti aquest impost “en xarxa” amb el Govern central. Accepten cedir funcions recaptatòries i certa capacitat de gestió, però sempre coordinades amb l’administració estatal.
Dijous el conseller de la presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ja va admetre que resoldre la qüestió tributària, principalment la recaptació de l’IRPF per part de la Generalitat, pot comportar “uns mesos més”. “La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Haurem de preparar l’Agència Tributària de Catalunya perquè sigui així, que no és que estigui en les millors condicions,” va asseverar.
Mentre això se soluciona, el Govern insta ERC a aprovar els comptes avisant que Catalunya no es pot bloquejar ni es pot permetre no comptar amb els recursos extra d’uns nous comptes públics: “No es pot permetre que Catalunya perdi 9.000 milions dels Pressupostos en el context internacional en el qual estem”, en al·lusió a les conseqüències de la guerra de l’Iran.
Junts exigeix una rebaixa de la pressió fiscal
Junts va instar ahir el president, Salvador Illa, a “rectificar” els seus pressupostos, que consideren basats en el “manteniment” de la pressió fiscal i en la “desmesurada” de l’IRPF. Així ho va reclamar el secretari general de Junts, Jordi Turull, durant les jornades del partit sobre fiscalitat i finançament. Per aquesta raó, va apostar per una reducció d’impostos i la deflactació per trams de l’IRPF mentre Catalunya no gestioni els seus recursos.