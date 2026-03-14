S'esfondra part d'un pont de la Garriga afectat per les obres de l'R3 i l'Ajuntament apunta a una "mala execució"
L'incident, que no ha provocat ferits, ha obligat a tallar l'avinguda Onze de Setembre
L'Ajuntament de la Garriga ha tallat l'avinguda Onze de Setembre després que s'hagi esfondrat part d'un pont afectat per les obres de l'R3, sense provocar ferits. El consistori assegura que es tracta d'una zona de risc per a la seguretat i denuncia que es deu a una "mala execució de les obres". Per això, anuncien que exigiran explicacions i responsabilitats. L'avinguda Onze de Setembre és, segons fonts municipals, una via molt concorreguda i una zona de pas entre les zones art est i oest del municipi. L'esfondrament s'ha produït a mig matí just en un moment en què no hi circulava cap vehicle i per això no s'han hagut de lamentar ferits. Les obres de l'R3 provoquen restriccions de mobilitat en aquesta zona des del passat mes de gener i des de l'Ajuntament afirmen que fa temps que es queixen que no s'estan executant "en condicions".