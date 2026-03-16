El PP s’imposa a l’alça a Castella i Lleó però necessita un Vox frenat i el PSOE puja
Els populars guanyen 2 escons, fins als 33, els socialistes n’avancen dos més, i amb 30, i Vox només en suma un, i en té 14. L’esquerra alternativa s’enfonsa i es queda sense representació a les Corts
El Partit Popular va ser el vencedor de les eleccions autonòmiques celebrades ahir diumenge a Castella i Lleó, al sumar dos procuradors més a les Corts, fins a arribar als 33, tot i que sense assolir prou majoria per governar en solitari.
Amb el 96,9 per cent del vot escrutat, els populars van tornar a imposar-se a la comunitat, amb el 35,77 per cent dels vots, però repetiran la dependència de Vox per poder investir president Alfonso Fernández Mañueco.
Com ja és habitual a la comunitat des de fa gairebé quatre dècades, el Partit Popular va tornar a imposar-se a les urnes, encara que el resultat reprodueix l’escenari de les convocatòries electorals del 2019 i del 2022: els populars necessitaran de nou el suport de la formació ultradretana de Santiago Abascal per garantir la investidura de Mañueco com a president de la Junta castellanolleonesa.
La candidatura del socialista que encapçalava Carlos Martínez va quedar a segona posició, amb el 30,77% dels vots, i va aconseguir també millorar els seus resultats respecte als anteriors comicis, al guanyar dos escons i situar-se només a tres procuradors del PP, fins a obtenir-ne 30.
Aquest avenç estreny la distància entre ambdós partits, revitalitzant el bipartidisme, encara que no altera l’equilibri general del Parlament autonòmic.
Vox torna a situar-se com a força clau per a la governabilitat. La formació ultra va obtenir 14 procuradors, un més que en les eleccions del 2022, amb el 18,8% dels vots davant del 17,6% dels anteriors comicis. Encara que millora lleugerament el seu resultat, no assoleix la barrera del 20% que algunes enquestes li atribuïen durant la campanya.
Pel que fa a les forces regionalistes, mantenen la seua representació a les Corts. Unió del Poble Lleonès, amb tres procuradors, i Per Àvila, amb un, conserven els escons que ja tenien, mentre que Sòria Ja en perd dos respecte a la legislatura anterior, conservant un sol representant a les Corts castellanolleoneses.
La jornada electoral també va deixar fora del Parlament autonòmic diverses formacions. L’esquerra alternativa va patir un nou revés, quedant sense representació. Podem va obtenir tan sols 8.926 vots (el 0,74% del total), resultat que fins i tot els situa darrere de la candidatura S’ha Scabat la Festa, formació que va crear el populista Alvise Pérez fa poc més d’un any. El candidat de Podem, Miguel Ángel Llamas, va catalogar de molt dolents els resultats de la seua formació, i els va atribuir a l’error que les esquerres s’hagin presentat per separat.
Per la seua part, la coalició integrada per Izquierda Unida, Moviment Sumar i Verds Equo es va quedar en 26.630 vots (el 2,23% dels vots) i no va aconseguir l’escó per Valladolid al qual aspirava. Entre ambdós candidatures, a més, van quedar molt lluny dels 62.138 vots que van sumar conjuntament en les anteriors eleccions.
Corts menys fragmentades
Les noves Corts de Castella i Lleó estaran menys fragmentades que en la passada legislatura, ja que només sis partits tindran representació.
A més de les formacions d’esquerra alternativa, també desapareix del Parlament autonòmic Ciutadans, que perd l’últim espai institucional en el qual encara mantenia presència a tot l’Estat.
La participació en aquests comicis va arribar al 65,65%, la qual cosa suposa un augment de 6,90 punts respecte a les eleccions anteriors, segons les dades difoses per la Junta de Castella i Lleó. En aquesta ocasió, els ciutadans estaven convocats únicament per elegir els procuradors de les Corts.
Mañueco assegura que “caldrà dialogar, però sense sanchisme”
El candidat del PP a la reelecció a la Presidència de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, va assegurar que caldrà “dialogar” després dels resultats electorals d’aquest diumenge i va subratllar que Castella i Lleó estarà “lliure de sanchisme”.En declaracions als mitjans d’informació abans d’entrar a l’hotel des del qual va seguir el final de l’escrutini electoral, el candidat popular va assegurar que ningú de Vox no li havia trucat, però sí la direcció del seu partit.“Ja he dit amb qui dialogarem i amb qui no”, va expressar Fernández Mañueco, que va posar així una línia roja als socialistes.