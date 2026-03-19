Forta picabaralla al Congrés pel “no a la guerra”
El PSOE recupera la “foto de les Açores”
El debat sobre el conflicte desencadenat després de l’atac dels Estats Units i Israel a l’Iran va arribar ahir per primera vegada al ple del Congrés, on el cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, va insistir en la seua defensa del no a la guerra, mentre que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el va acusar d’utilitzar-ho, sense èxit, com una “cortina de fum”.
Feijóo va aconsellar al cap de l’Executiu que no utilitzi el conflicte de l’Iran per aprovar un altre decret òmnibus i el va instar a “copiar” el PP en les mesures per mitigar els efectes de la pujada dels combustibles. En la seua rèplica, Sánchez li va retreure que ja estigui “posant-se la bena abans de la ferida” i el va citar a aclarir “si recolza o no la guerra de Trump i Israel a l’Iran”.
A dos dies que el Consell de Ministres aprovi un paquet de mesures per pal·liar els efectes de la guerra, Feijóo va acusar de nou Sánchez d’“aprofitar-se” del conflicte i el va avisar que cada dia que l’Executiu “recapta més”, els espanyols “en tenen menys”. A més, va acusar Sán-chez de ser un “perdedor” i li va dir que, per més que “dissimuli”, les seues “deu derrotes” electorals no són “una mala ratxa” sinó “un veredicte al superheroi de la democràcia”. “Si governessin el PP i Vox avui estaríem en una altra foto de les Açores i això és el que no vol Espanya”, va respondre Sánchez, una referència que van repetir després altres membres de l’Executiu.