Junts recrimina al Govern el “fracàs” amb els comptes
Els comuns adverteixen que actualitzaran les seues condicions per a un acord amb l’Executiu. El president es compromet a aprovar-los abans de l’estiu amb les mesures ja acordades amb els comuns. Oriol Junqueras celebra la decisió del Govern i adverteix que “no renunciarem a res”
La presidenta del grup de Junts al Parlament, Mònica Sales, va considerar que la decisió de retirar els pressupostos mostra el “fracàs” del Govern de Salvador Illa, i va lamentar la “irresponsabilitat” i l’“espectacle”. “Ha tornat el fracàs del Dragon Khan”, va afermar Sales, que va acusar Illa de portar Catalunya al “col·lapse” i de “viure” en la propaganda.
Per la seua part, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, va informar que demanarà al Govern actualitzar els acords als quals havien arribat per aprovar els comptes per pal·liar l’impacte de la guerra a l’Iran. “No seran els pressupostos del 2026, seran uns pressupostos de legislatura”, va dir Albiach, que va apuntar que la retirada dels comptes “no és una bona notícia, però no és la pitjor”, després de considerar dimarts “una mala idea” no aprovar-los fins al juny.
Mentrestant, el líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, va assegurar que el motiu de la decisió d’Illa és “enganyar” la ciutadania en clau electoral. “Per enganyar al juny els andalusos, primer han d’enganyar els catalans”, va dir Fernández, que va avisar de la pèrdua de “prestigi i fiabilitat” del Govern.
El líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, va demanar al president convocar eleccions. “Ha demostrat ser l’estafa política més gran dels últims temps, per tant, l’animo que faci un exercici de coherència”, va defensar, mentre que el portaveu de la CUP, Dani Cornellà, va recriminar a Illa que el seu projecte de pressupostos perpetua “un model que no funciona” i que “condemna a l’empobriment”, i va criticar que no tenen “cap tipus d’ambició” ni “voluntat real de trencar amb el sistema”.
Des de Madrid, el Govern central va valorar positivament l’acord entre PSC i ERC i va instar a esgotar el “diàleg”, mentre que Hisenda manté que la seua posició sobre la recaptació de l’IRPF és “la mateixa de sempre”. El Col·legi d’Economistes de Catalunya va lamentar la retirada dels comptes perquè “allarga la incertesa institucional”, tot i que va confiar en un acord entre les formacions.
El Govern va anunciar ahir que retira el projecte de pressupostos del 2026 després d’arribar a un acord amb ERC per allargar les negociacions i aprovar els comptes abans de l’estiu sense la recaptació de l’IRPF com a “línia roja”. A través d’un comunicat conjunt, socialistes i republicans es van comprometre a “continuar impulsant les negociacions i les modificacions legislatives necessàries per fer efectius els pactes d’investidura”, per la qual cosa el Govern va informar que retirarà el projecte pressupostari –que s’havia de debatre demà, només amb el suport dels comuns– i aprovarà “immediatament” un únic suplement de crèdit amb l’objectiu de “disposar dels recursos necessaris” per “fer funcionar” els serveis públics.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va defensar la decisió, presa després d’una reunió amb Esquerra dimarts, perquè “fa falta estabilitat i responsabilitat” en un context marcat per la guerra al Pròxim Orient. “Catalunya no es pot permetre el luxe de posar en risc l’escut social”, va dir Illa, que va assegurar que els comptes mantindran les mesures ja acordades amb els comuns i els principals sindicats i patronals.
Al Parlament, el mandatari es va mostrar convençut que “hi haurà pressupostots” i va negar que Catalunya estigui en una situació de col·lapse i va defensar que té “una base sòlida i bons fonaments”. “No vull fer ni faig un discurs triomfalista. Però crec que Catalunya no es pot permetre un discurs derrotista. Jo sé que queden moltes coses per fer”, va assenyalar Salvador Illa.
Per la seua banda, el líder d’ERC, Oriol Junqueras, va celebrar la retirada del projecte ja que es va presentar de forma “unilateral i sense consensuar-los”, i va evitar fixar l’IRPF com a “línia roja”. “L’IRPF serà una condició molt important en les negociacions”, va assegurar l’exvicepresident de la Generalitat, que va rebutjar qualificar-ho d’imprescindible però va advertir que “no renunciarem a res, ho volem tot”. El dirigent republicà, que es va comprometre a “continuar negociant uns bons pressupostos, en el marc dels acords d’investidura,” va xifrar el suplement de crèdit entre 5.000 i 6.000 milions d’euros.
Pel seu costat, el president del grup d’ERC al Parlament, Josep Maria Jové, va advertir Illa que no torni a “cometre el mateix error” de presentar el projecte dels comptes sense prou suports.
La Generalitat aprovarà avui un suplement de crèdit
La consellera d’Economia, Alícia Romero, detallarà avui en una reunió extraordinària del Consell Executiu el suplement de crèdit acordat amb ERC, que afegirà recursos als comptes en vigor, els del 2023 (amb un Govern republicà). Aquesta mesura servirà per dotar de fons –segons Esquerra Republicana, entre 5.000 i 6.000 milions d’euros– els serveis públics mentre duren les negociacions pels pressupostos. En les últimes setmanes, Esquerra Republicana havia reiterat la seua predisposició a avalar els suplements de crèdit que impulsi el Govern de Salvador Illa, per minimitzar els efectes negatius de l’absència d’uns nous pressupostos.
Sánchez ajorna la presentació dels comptes per la guerra a l’Iran
El president del Govern central, Pedro Sánchez, va refredar ahir la possibilitat d’aprovar aquest mes els pressupostos generals de l’Estat del 2026 a causa de l’esclat de la guerra al Pròxim Orient. “Estem ara mateix gestionant una de les pitjors crisis que, al llarg del meu mandat, he hagut de gestionar. És important que els ciutadans espanyols sàpiguen la gravetat de la situació que estem vivint”, va dir Pedro Sánchez al Congrés, mentre que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, va parlar d’elevar un projecte pressupostari a la Cambra Baixa al llarg de l’any, després d’haver promès presentar-lo durant el primer trimestre d’aquest any.