Formació a administratius per enviar les dades del 29N
La subdelegació del Govern farà vuit sessions per ensenyar a utilitzar tablets. Per informar de la participació i l’escrutini
La subdelegació del Govern a Lleida va celebrar ahir tres de les vuit sessions que preveu impartir als representants de l’administració per poder utilitzar les tauletes amb què transmetre dades durant la jornada electoral del 29N. Una formació que es farà a un total de 192 representants de Lleida ciutat, Balaguer, Cervera, la Seu d’Urgell i Vielha. Ahir es van fer les tres a la capital, a les quals van assistir una mitjana de 33 persones per reunió, mentre que la resta es faran fins dilluns vinent a la resta de localitats.
Les tauletes permetran transmetre les dades corresponents en les quatre fases en què es divideix la jornada electoral, que són la constitució de les meses, els dos avenços de participació previstos a les 14.00 i a les 18.00 hores, així com l’escrutini de les eleccions al Congrés i al Senat. Cada un d’aquests aparells comptarà amb una aplicació per a aquesta finalitat amb què els representants de l’administració hauran d’introduir les dades facilitades per les meses electorals. Aquestes es transmetran automàticament al Centre de Processament de Dades (CPD) per a la seua centralització.
L’ús d’aquests aparells permetrà agilitzar la transmissió de les dades electorals i facilitar el seguiment de la informació derivada de la jornada electoral.
Val a recordar que en el conjunt de la província s’encarregaran de seguir la jornada electoral de diumenge vinent 29 un total de 369 representants de l’administració pública per transmetre les dades de les meses. D’aquests 369, pràcticament la meitat (192) ho faran a través de les tauletes, mentre que la resta ho faran mitjançant telèfons mòbils.