Retards constants, cancel·lacions, avaries i trens saturats. Aquestes eren les principals crítiques al sistema ferroviari espanyol fins a aquest any, quan els tres accidents mortals d’Adamuz, Gelida i Urda han acabat de trencar la confiança dels usuaris en un dels principals mitjans de transport de l’Estat. El focus ja no està tan posat en la fiabilitat, sinó en la seguretat de, sobretot, l’alta velocitat.
L’AVE ha estat la joia de la corona de l’Estat des de la seua posada en marxa el 1992. La xarxa, de 3.973 quilòmetres, és la segona més extensa del món, només darrere de la xinesa. Quilòmetres i quilòmetres de vies necessitades d’un manteniment que ha resultat ser insuficient, jutjant pels centenars de limitacions temporals de velocitat imposades a tots els corredors que els maquinistes han exigit per evitar més tragèdies, després de l’accident del 18 de gener passat a Adamuz. Gairebé un any després, encara s’investiguen les causes de la ruptura de carril que va suposar la pèrdua de 46 vides al col·lidir un tren Alvia de Renfe amb un Iryo que va descarrilar. A Urda, quan fa dos setmanes van morir 69 persones pel xoc d’un AVE amb un Iryo, la principal hipòtesi apunta a l’error humà d’un controlador d’Adif que s’hauria pogut evitar si no haguessin fallat els dos sistemes de seguretat vigents.
La inversió en la infraestructura ferroviària s’ha doblat en l’última dècada, de 2.131 milions d’euros el 2015 a 4.696 l’any passat, segons dades del ministeri de Transports. A la xarxa d’alta velocitat ha pujat de 1.781 a 2.283 milions, segons les mateixes fonts. Tanmateix, les dates són difícilment comparables: la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) xifra en un 42% l’augment del trànsit de trens en l’alta velocitat entre 2019 i 2024, arran de la seua liberalització i l’entrada de les operadores privades Ouigo i Iryo el 2021 i el 2022, respectivament.
El sindicat CCOO denuncia que Espanya inverteix només el 15% del seu pressupost en manteniment, la meitat que diversos països europeus, que arriben al 30%. No obstant, la mateixa CNMC assenyala que Espanya registra una circulació diària per quilòmetre de xarxa de 58 trens, mentre que a França són 96 i a Itàlia, 248. Però cal tenir en compte que el trànsit és molt dispar en cada línia: algunes del nord de l’Estat no arriben als 40 trens al dia, mentre que a la Madrid-Sevilla –on s’han concentrat els dos fatals accidents– circulen més de 120 combois diaris de viatgers.
La crisi de confiança en l’alta velocitat es tradueix en una caiguda d’usuaris. La línia que connecta Lleida amb Barcelona i Madrid va arribar al seu pic el segon trimestre del 2025, amb 3,94 milions, però des d’aleshores n’ha perdut més de 500.000 (un 13%), al quedar-se en 3,42 milions en el mateix període d’aquest any. Es tracta del nivell més baix en un segon trimestre des de l’any 2022. Renfe, l’única companyia que dona servei a Lleida, perd un total de 369.312 usuaris, un 15 per cent.
Malgrat aquesta baixada interanual, la línia recupera usuaris respecte al primer trimestre, quan va registrar les pitjors dades en gairebé quatre anys. Des del passat 5 de febrer, el temps de trajecte entre les capitals de l’Estat i Catalunya s’ha incrementat en 25 minuts per les limitacions de velocitat, i han quedat suprimits els últims serveis del dia.
L’alta velocitat també ha estat afectada per les últimes vagues de maquinistes, que han cancel·lat serveis, i per incidències com la del passat 12 d’octubre, quan un AVE incendiat a prop de Saragossa va deixar la línia tallada durant cinc hores.
“Les inversions s’han d’accelerar”
L’actual crisi ferroviària “és conseqüència de molts anys de desinversió i d’un manteniment insuficient de la xarxa”, assenyala el Partit Socialista a Lleida. “Des del 2018”, continua, “amb el Govern de Pedro Sánchez, s’ha produït un canvi de rumb, amb una inversió que ha passat dels 1.700 milions d’euros aquell 2018 als més de 3.000 milions d’euros ja executats. És un esforç important, però encara insuficient”, afegeix el partit. Els socialistes afirmen que les inversions s’han d’agilitzar en un futur immediat perquè les infraestructures, especialment de regionals i de rodalies puguin entrar en la modernitat: “Cal continuar invertint i accelerar les actuacions perquè aquest canvi es tradueixi en infraestructures modernes, nous trens, millors freqüències i, sobretot, un servei fiable i de qualitat que la ciutadania es mereix”.
Usuaris denuncien retards constants i falta de places als Avant
Els usuaris de l’Avant entre Lleida i Barcelona són dels damnificats més grans pel mal estat de la xarxa. Sense anar més lluny, el passat 31 d’octubre es van cancel·lar el de les 8.10 hores d’anada a Barcelona i el de les 16.05 hores de tornada per una avaria en una porta del tren. “Afectats s’han hagut d’esperar fins a una hora i mitja abans que els comuniquessin que el tren no sortia”, va lamentar el portaveu de la plataforma Usuaris Avant de Catalunya, Kevin Bruque, que denuncia retards constants i falta de places, sobretot al tren de les 7.05 hores. Després que Lleida perdés 420 places diàries d’Avant a començaments de setembre a causa del canvi de models de trens, Renfe preveu substituir-los tots per altres amb més places, la qual cosa permetrà guanyar 528 seients cada dia. És a dir, 108 més respecte a abans de setembre.
Pla d’inversions estatal a llarg termini
El PP situa com a prioritat “recuperar la seguretat, la puntualitat i la qualitat del servei” amb un “reforç del manteniment preventiu, revisar les limitacions de velocitat, millorar la gestió de les incidències i garantir una informació adequada als passatgers”. Posa el focus també en els usuaris d’Avant, “que no poden continuar patint les conseqüències d’una xarxa ferroviàries saturada sense garanties i compensacions adequades”. Considera que “la situació ferroviària és molt preocupant” perquè “els usuaris de Lleida pateixen retards, incidències, cancel·lacions i una falta de fiabilitat que afecta directament la seua vida quotidiana”. Assegura que “les inversions han de formar part d’una planificació estatal a llarg termini, amb prou dotacions i una execució efectiva. No es tracta només d’anunciar grans quantitats, sinó d’assegurar que les inversions arribin”.
Traspàs de Rodalies i garantir la seguretat
ERC porta en el seu programa electoral “culminar el traspàs integral de Rodalies, garantir la seguretat i la fiabilitat de l’alta velocitat, descentralitzar la gestió i el manteniment de les infraestructures, garantir el finançament i l’execució íntegra del Pla de Rodalies, augmentar la capacitat de la xarxa ferroviària convencional i eliminar els colls d’ampolla, impulsar la línia orbital ferroviària per connectar les ciutats de la regió metropolitana sense passar per Barcelona, impulsar els estudis per executar l’eix transversal ferroviari, executar els nous intercanviadors de Sant Cugat del Vallès i culminar el corredor mediterrani i reforçar el transport ferroviari de mercaderies”. Considera que “el col·lapse ferroviari a Catalunya és evident” perquè “durant dècades l’Estat ha prioritzat la construcció de noves línies d’alta velocitat abans que el manteniment”.
Pacte d’Estat ferroviari
Comuns-Front Ampli defensa un Pacte d’Estat ferroviari, de manera que hi hagi inversió estable més enllà dels cicles electorals. També aposta per revertir la liberalització ferroviària, “basada en raons de seguretat i sinistralitat”. A més, els d’Ada Colau defensen que Adif i Renfe s’han d’integrar funcionalment i que la inversió pública ferroviària ha d’augmentar. Inclouen en les inversions el desenvolupament de Rodalies Lleida, amb més freqüències i una connexió amb Montsó, amb parades a Almacelles i Raimat, així com més inversió i places en els Avant. Afirmen que cal prioritzar la utilitat social com a eix de la inversió, més enllà i per sobre de la rendibilitat de les línies, i asseguren que cal garantir salaris competitius al sector per atreure professionals qualificats. Aposten també per revisar les portes giratòries en aquest sector.
El model de PSOE i ERC no és vàlid
El partit, actualment amb un diputat per Lleida, defensa el traspàs de trens a la Generalitat: “Cal un traspàs integral de Rodalies a Catalunya, amb Ferrocarrils de la Generalitat com a operador”, afirma la formació. I posa un exemple: “La línia Lleida-la Pobla de Segur, traspassada i gestionada per FGC, demostra que la gestió des de Catalunya és molt millor. El model pactat pel PSOE i ERC imposa Renfe com a operador, per la qual cosa no és un traspàs integral”, assegura Junts. De manera que “exigim que l’Estat financi i executi les inversions pendents en seguretat, manteniment i modernització de la xarxa. Hem acordat amb el Govern central un nou baixador Lleida-Hospitals, en l’entorn dels dos grans hospitals públics, Arnau i Santa Maria perquè connectin totes les línies de Rodalies del territori i també que arribi l’ample internacional a la terminal de Torreblanca”, afirma el partit de Carles Puigdemont.