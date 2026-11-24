La IA vira cap a la dreta
Els assistents no acostumen a recomanar directament el vot, però quan ho fan es decanten més pel PP. Grok i ChatGPT són els que més es ‘mullen’, i Gemini i Claude els que menys
La intel·ligència artificial també ha entrat en campanya. La premsa, la televisió, les enquestes i les xarxes socials ja han demostrat la seua capacitat per condicionar el vot dels segments de la població més indecisos o menys polititzats, però les eleccions d’aquest diumenge són les primeres en què els assistents d’IA també prenen un paper protagonista. La seua popularitat creixent sembla que no toca sostre, fet que dona als algoritmes (i als seus amos) el poder d’influir en el vot d’un gran nombre de persones que no dubten a demanar-los consell per decidir quin partit els representa més.
Investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i Science 4 Insights han estudiat el comportament de ChatGPT, Claude, Gemini i Grok al llarg d’aquest any. A través de l’anàlisi de milers de respostes al gener, octubre i el 12 de novembre, han constatat que els assistents solen evitar recomanar el vot a un partit (en el 85,4% de les respostes al novembre), però el PP supera ara el PSOE entre els suggeriments directes (19,9% i 16,3% de casos, respectivament). Grok i ChatGPT són els que més es mullen (en el 44,7% i 25,4% de les seues respostes, respectivament), mentre que Gemini (1,6%) i Claude (1,2%) es considerarien més neutrals.
“El PSOE era el partit més recomanat al gener, i a l’octubre vam veure un canvi: continuava sent el més aconsellat directament, però el PP es convertia en líder a l’analitzar preocupacions específiques de la població. I ara, el PP lidera en tots els tipus de recomanacions”, explica Cristina Aced, coautora de l’estudi juntament amb Ferran Lalueza i Víctor Gil.
Malgrat que la investigació no entra en les causes d’aquest gir cap a la dreta, els investigadors han observat que “les fonts de consulta de la IA tenen un pes molt important, i hi ha hagut canvis: Grok consulta sobretot mitjans de comunicació, mentre que ChatGPT es basava més en pàgines oficials i institucionals fins a l’octubre, però al novembre han aparegut per primera vegada pàgines que inclouen enquestes o verificadors de notícies”, assenyala Aced. Entre aquests dos últims mesos, ChatGPT ha passat de recomanar el PSOE en el 44,6% dels seus suggeriments directes a fer-ho en el 20,9%.
Més que trobar-nos davant de la influència directa dels magnats que controlen cada assistent d’IA, Aced opina que “aquestes eines reprodueixen relacions que ja hi ha fora de la IA: quan els preguntes per temes socials o d’igualtat, solen recomanar partits progressistes, però si toques aspectes de seguretat o immigració, se’n van clarament cap a l’arc més conservador”. Els tres investigadors “creiem que, més que condicionar el mateix algoritme, s’estan condicionant les fonts consultades”, afegeix la investigadora. En aquest sentit, assenyala que “ens va semblar curiós que la tendència més conservadora que estem veient en moltes peces informatives s’està percebent ara en les respostes de la IA”.
Una altra sorpresa per als investigadors ha estat que “Grok i ChatGPT començaven les seues respostes amb un avís d’imparcialitat en el 87% de les consultes a l’octubre, però aquest mes de novembre en el 77%”, explica la investigadora, que destaca que “tot i que fan aquestes advertències de neutralitat, en les mateixes respostes inclouen recomanacions”. Així mateix, l’anàlisi demostra certa tendència a recomanar partits regionalistes quan les consultes es formulen en llengües cooficials.
Encara que l’estudi no quantifica l’impacte que la IA pot tenir en els resultats electorals, Aced suggereix que pot influir especialment en els votants joves i indecisos.