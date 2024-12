Kit Digital ofereix ajuts de 25.000 i 29.000 euros a les mitjanes empreses

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa KitDigital, gestionat per Red.es, obre nova convocatòria dirigida a les mitjanes empreses, aquelles que tenen entre 50 i menys de 250 empleats, amb l’objectiu de millorar la seua competitivitat i nivell de maduresa digital. A partir del 12 de desembre, les empreses podran sol·licitar els ajuts que aniran des dels 25.000 euros –per a les que tinguin entre 50 i menys de 100 empleats– fins els 29.000 euros –per a aquelles amb una plantilla d’entre 100 a menys de 250 treballadors–. Aquesta nova convocatòria compta amb un pressupost inicial de 350 milions d’euros ampliables.

Entre les novetats d’aquesta nova convocatòria, KitDigital adapta el catàleg de solucions a les necessitats de les mitjanes empreses i incorpora noves categories que inclouen tecnologies d’Intel·ligència Artificial. Així, es posen a disposició de les empreses 14 solucions com són: Comerç electrònic, Gestió de Xarxes Socials, Gestió de Clients, Business Intelligence i Analítica, Gestió de Processos, Gestió de la facturació i factura electrònica, Serveis i eines d’Oficina Virtual, Comunicacions Segures, Ciberseguretat, Presència avançada a Internet, Servei de Ciberseguretat Gestionada, Gestió de clients amb IA associada, Business Intelligence i Analítica i IA associada i Gestió de processos amb IA associada.

Les mitjanes empreses no podran optar a les solucions de Marketplace, i Lloc Web i Presència bàsica a Internet, de les quals sí que disposen les empreses de menor mida. A més, existeixen algunes incompatibilitats entre algunes solucions. Per exemple, la pime no podrà triar la solució de processos i la solució de gestió de processos amb IA, o la solució gestió de clients i la solució de gestió de clients amb IA; o Business Intelligence i Analítica, i Business Intelligence i Analítica i IA. En aquests casos, les empreses beneficiàries només podran firmar acords per una d’elles.

El termini per presentar les sol·licituds es mantindrà obert fins el 30 de juny de 2025. Els ajuts es concedeixen en règim de concurrència no competitiva, s’atorguen de forma directa i per ordre d’arribada, una vegada realitzades les comprovacions del compliment dels requisits exigits en la convocatòria.

Procediment de sol·licitud

Per sol·licitar els ajuts, l’empresa haurà de registrar-se primer a www.acelerapyme.es i completar un test d’autodiagnòstic per conèixer el seu grau de maduresa digital. Posteriorment, haurà de sol·licitar el seu bo digital a la seu electrònica de Red.es. El nombre d’empleats es calcularà tenint en compte la plantilla mitjana de treballadors en els últims 12 mesos anteriors a la data de sol·licitud de l’ajuda.

Sota el lema de ‘zero papers’, l’empresa podrà sol·licitar l’ajuda sense aportar cap documentació. És suficient que l’empresa autoritzi Red.es a consultar d’ofici els requisits i obligacions requerits per obtenir la condició de beneficiari, salvaguardant la transparència i seguretat jurídica. A més, existeix la figura del “representant voluntari”, qualsevol tercer sigui persona física o jurídica, degudament autoritzat, pot fer la sol·licitud per compte de l’empresa.

Una vegada es comprova que l’empresa compleix els requisits, es concedeix el bo digital. El beneficiari pot consultar a www.acelerapyme.es tant el catàleg de solucions de digitalització que ofereix el programa Kit Digital, com el catàleg d’agents digitalitzadors.

En aquesta fase l’empresa ha de seleccionar un o diversos agents digitalitzadors amb què desenvolupar les solucions que millor s’adaptin a les necessitats del seu negoci i així mateix subscriure l’“acord de prestació de solucions de digitalització”. Actualment, el catàleg d’agents digitalitzadors està compost per més d’11.200 agents adherits.

Els agents digitalitzadors són els únics habilitats per subscriure “acords de prestació de solucions de digitalització” amb les empreses beneficiàries dels ajuts del programa Kit Digital i titulars del bo digital.

Programa Kit Digital

Kit Digital és un programa d’ajuts del Gobierno, gestionat per Red.es, entitat adscrita al Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública a través de la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, que està dotat amb un pressupost de 3.067 milions d’euros, finançat per la Unió Europea a través dels Fons NextGenerationEU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, l’agenda Espanya Digital 2026 i el Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025, i té l’objectiu de digitalitzar pimes i autònoms de tots els sectors productius en tot el territori nacional. Kit Digital compta amb la participació de la Cambra de Comerç d’Espanya com a entitat col·laboradora.

Fins ara, el programa kit Digital ha concedit prop de 550.000 ajuts a nivell nacional, la qual cosa equival a més de 2.200 milions d’euros del Pla de Recuperació.

Per obtenir més informació sobre aquests ajuts es pot trucar al telèfon 900 909 001, contactar a través del correu electrònic info@acelerapyme.gob.es o al web www.acelerapyme.es on, a més, a l’oficina Acelera Pyme més propera poden rebre assessorament presencial.

Els agents digitalitzadors compten amb un canal d’atenció exclusiva, al telèfon 900 906 677 o a través del correu electrònic infodigitalizacion@acelerapyme.gob.es.