El Grup Vall Companys, reconegut com a Top Employer per cinquè any consecutiu

Publicat per Ofert per Grup Vall Companys Verificat per Creat: Actualitzat:

El Grup Vall Companys, primer grup empresarial agroalimentari d’Espanya, ha estat reconegut per cinquè any consecutiu amb la prestigiosa certificació internacional Top Employer 2025. Aquest guardó consolida la seva posició com un referent entre els millors ocupadors del país i reflecteix el compromís del Grup amb el talent, la inclusió i el benestar dels seus treballadors.

Un lideratge que aposta pel talent i la qualitat

La trajectòria del Grup Vall Companys és un exemple de lideratge en el sector agroalimentari. Amb més de 60 anys d’història, el grup ha construït un model basat en el compromís amb les persones, la innovació i la sostenibilitat. La seva proposta de valor ofereix als treballadors beneficis tangibles, oportunitats de creixement i un entorn de treball únic.

Roser Gras.

Roser Gras, Responsable de Control de Qualitat a Mevet, explica la seva experiència: “Soc Doctora en Química i porto 10 anys al Grup. M’apassiona la meva feina i aportar el meu gra de sorra a la indústria alimentària del nostre país. La companyia em permet compaginar la meva carrera professional amb la meva vida personal, valoro molt que des del primer moment he trobat facilitats per conciliar amb total tranquil·litat. Estic molt orgullosa de formar part d’una empresa que prioritza la qualitat i el benestar”

Benestar integral i compromís amb les persones

El benestar dels treballadors és un dels pilars estratègics del Grup Vall Companys. A través del programa “Empresa Saludable”, es promouen hàbits de vida activa i saludable amb activitats esportives i iniciatives centrades en la salut mental i emocional. Com a novetat d’aquest any, el Grup oferirà també formacions en salut financera, ampliant així el seu compromís amb el benestar integral dels seus professionals.

Formació i desenvolupament continu

El compromís amb la formació és un altre dels punts clau del Grup Vall Companys. Mitjançant el Campus de Formació per a empleats i el Campus Smart Farm per a ramaders, el grup ofereix més de 140 recursos formatius adaptats a les necessitats del sector agroalimentari.

Mariona Tomas.

Mariona Tomas, Tècnica de Selecció i Talent al Grup Vall Companys, explica: “Vaig començar al laboratori de Mevet el 2012, compaginant la feina amb els estudis universitaris. Al finalitzar-los, vaig passar al Departament de Gestió de Persones. Al Grup es posa molt èmfasi en la formació dels treballadors i en el desenvolupament de competències que poden obrir portes a promocions internes, ja sigui en horitzontal o en vertical, i tant dins de la mateixa empresa com en altres empreses delGrup. Un altre aspecte clau és la col·laboració amb universitats per incorporar nou talent. Tot això és una mostra clara del compromís amb el creixement personal i professional”.

Digitalització i innovació al servei del futur

El Grup Vall Companys és un ferm defensor de la digitalització com a eina de transformació. L’adopció d’eines digitals innovadores ha millorat la productivitat i ha agilitzat els processos interns, alhora que facilita la conciliació laboral i personal. Aquest esforç no només modernitza el sector, sinó que també el fa més atractiu per a les noves generacions.

Judit Just.

Judit Just, Responsable d’Exportació de la Divisió de Porcí del Grup, destaca: “Vaig començar al grup fa 12 anys amb unes pràctiques laborals. Per a una noia de Lleida com jo, el Grup Vall Companys és com casa meva. Avui som gairebé 40 empreses al grup, però la filosofia és la mateixa: excel·lència, compromís i treball en equip. Per mi, treballar aquí, és com jugar la Champions League amb els grans”.

Valors ètics i responsabilitat social

La diversitat, la inclusió i l’ètica empresarial són fonamentals en la cultura del Grup Vall Companys. Mitjançant el Charter de la Diversitat, es promou la igualtat d’oportunitats i el respecte mutu. Així mateix, un programa d’ètica empresarial assegura el compliment dels més alts estàndards de transparència i responsabilitat.

Una certificació que parla per si mateixa

Ser reconegut com a Top Employer durant cinc anys consecutius és el reflex d’una feina ben feta. “Aquest guardó posa en valor tota la feina que fem dia a dia per garantir el benestar i el creixement dels nostres treballadors”, conclou Mariona Tomas.

El Grup Vall Companys continua liderant el sector agroalimentari amb una visió centrada en les persones, el talent i la innovació. Cinc anys d’excel·lència que demostren que el compromís amb el talent i el benestar és clau per al seu èxit.