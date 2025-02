Almenar acull la primera exposició de Playmobil amb diorames i activitats

Publicat per patrocinat Verificat per Creat: Actualitzat:

El municipi d'Almenar es prepara per a acollir la 1a Exposició de Playmobil "Almenar té Click", un esdeveniment únic que combinarà l'exposició de diorames espectaculars amb una gran varietat d'activitats pensades per a tota la família. Organitzada per l'Associació Playchic amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Almenar, l'exposició tindrà lloc els pròxims dies 22 i 23 de febrer a la Sala 1 d'Octubre.

Els visitants podran gaudir d'una mostra impressionant de 12 grans diorames, cadascun amb una temàtica diferent, que els transportaran a mons plens d'aventura i imaginació. Aquests diorames han estat creats amb gran detall i creativitat pels membres de l'Associació Playchic, autèntics apassionats del món Playmobil.

Activitats per a totes les edats

A més de l'exposició en si, "Almenar té Click" oferirà un ampli ventall d'activitats pensades per a satisfer els gustos de tots els públics. Els més petits podran participar en tallers i manualitats inspirades en el món Playmobil, on donaran via lliure a la seva creativitat i imaginació. També hi haurà concursos i sorteigs amb regals exclusius per als participants més afortunats.

Els aficionats i col·leccionistes de Playmobil trobaran a la seva disposició botigues especialitzades, on podran adquirir figures i complements únics per a ampliar les seves col·leccions. Serà una oportunitat fantàstica per a fer-se amb peces difícils de trobar en altres llocs.

Una experiència lúdica i creativa per a gaudir en família

Des de l'organització es destaca el caràcter familiar de l'esdeveniment, concebut com una gran festa del món Playmobil on petits i grans podran compartir moments inoblidables. L'entrada té un cost simbòlic de 3 € en concepte de donatiu, que es destinarà a sufragar les despeses de l'exposició.

"Convidem tothom a participar en aquesta experiència única, on la diversió, la creativitat i la imaginació seran les grans protagonistes", afirmen des de l'Associació Playchic. "Serà una oportunitat fantàstica per a gaudir en família d'un cap de setmana diferent i ple de màgia".

Playmobil, un univers en miniatura

Els clicks de Playmobil s'han convertit en tot un fenomen mundial des del seu llançament l'any 1974. Aquestes figures articulades, amb el seu característic somriure i la seva gran versatilitat, han captivat a diverses generacions d'infants i adults. Amb una amplíssima gamma de temàtiques i accessoris, Playmobil permet crear universos en miniatura i donar vida a tot tipus d'històries i aventures.

Les exposicions i esdeveniments com "Almenar té Click" són una mostra de la vitalitat de la comunitat d'aficionats a Playmobil, que comparteixen la seva passió per aquests clicks i gaudeixen creant diorames espectaculars per a compartir-los amb el públic.

Informació pràctica

Dates: 22 i 23 de febrer de 2023

Lloc: Sala 1 d'Octubre (C/ Espadós, 28 - Almenar)

Horari: Dissabte de 10:00h a 20:00h i diumenge de 10:00h a 14:00h

Entrada: 3 € (donatiu)

Organitza: Associació Playchic i Ajuntament d'Almenar

Més informació: Ajuntament d'Almenar

Preguntes freqüents sobre les exposicions de Playmobil

Què es pot veure en una exposició de Playmobil? En les exposicions de Playmobil es poden admirar grans diorames temàtics creats amb figures i accessoris Playmobil, que recreen escenes i móns amb un gran nivell de detall i creativitat.

En les exposicions de Playmobil es poden admirar grans diorames temàtics creats amb figures i accessoris Playmobil, que recreen escenes i móns amb un gran nivell de detall i creativitat. A quin públic van dirigides aquestes exposicions? Les exposicions de Playmobil estan pensades per a tots els públics, ja que tant els nens com els adults poden gaudir dels diorames i participar en les activitats que s'ofereixen.

Les exposicions de Playmobil estan pensades per a tots els públics, ja que tant els nens com els adults poden gaudir dels diorames i participar en les activitats que s'ofereixen. Es poden comprar figures de Playmobil en aquestes exposicions? Moltes exposicions compten amb botigues especialitzades on es poden adquirir figures, accessoris i packs especials de Playmobil, alguns d'ells exclusius o difícils de trobar en altres llocs.

Moltes exposicions compten amb botigues especialitzades on es poden adquirir figures, accessoris i packs especials de Playmobil, alguns d'ells exclusius o difícils de trobar en altres llocs. Què més es pot fer a part de veure l'exposició? Les exposicions solen incloure activitats complementàries com tallers, concursos, sorteigs, showcooking o espectacles, per a fer l'experiència encara més completa i divertida per als visitants.

