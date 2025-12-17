SUCCESSOS
Baralla amb armes blanques entre joves a Tàrrega
Veïns de la zona van expressar ahir la seua preocupació per la seguretat de l’entorn. A la Policia Local no li consta cap denúncia.
Diversos joves es van barallar diumenge a la matinada a l’avinguda Catalunya de Tàrrega i almenys un d’ells va esgrimir una arma blanca. Els Mossos d’Esquadra van ser alertats de la baralla a les 6.48 hores als voltants d’un local de lleure nocturn i fins al lloc van acudir diverses patrulles.
Tanmateix, a l’arribar-hi l’aldarull ja havia finalitzat i ningú va denunciar el que havia ocorregut. El vídeo de la baralla, d’una durada d’uns quatre minuts, s’ha fet viral i a les imatges es poden veure les agressions i una desena de joves.
Veïns de la zona van expressar ahir la seua preocupació per la seguretat de l’entorn. A la Policia Local no li consta cap denúncia.
Val a recordar que a l’agost hi va haver un apunyalament mortal a la ciutat. El presumpte agressor de 17 anys va ingressar en un centre. La víctima tenia 18 anys.
Laia Pedrós