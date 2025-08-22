SUCCESSOS
Detingut a Tàrrega un menor de 17 anys per matar un jove a punyalades
De matinada, al portal d’un edifici, i la víctima, de 18 anys, és de Vilagrassa
Un jove de 18 anys, veí de Vilagrassa, va morir ahir a la matinada apunyalat després d’una baralla a Tàrrega. Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local van detenir un menor, de 17 anys i veí de la capital de l’Urgell, com a presumpte autor d’aquesta mort violenta. L’ajuntament va voler enviar un missatge de calma a la ciutadania.
Els fets van tenir lloc a les 1.06 hores de dijous, a l’entrada del portal d’un bloc situat al número 89 del carrer Sant Pelegrí. En el transcurs d’una baralla, el detingut hauria agredit brutalment la víctima amb una arma blanca. Al lloc dels fets es van desplaçar efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que van aconseguir reanimar l’agredit i estabilitzar-lo. Una ambulància va traslladar la víctima a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida on va ingressar en estat crític. Malgrat els esforços dels sanitaris, va morir hores després.
La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Ponent es va fer càrrec del cas, que continua sota secret de sumari. De moment, es desconeix el mòbil de l’agressió, malgrat que segons veïns, la baralla va començar en un carrer proper. Atès que el detingut és menor, primer havia de quedar a disposició de la Fiscalia de Menors. Va ser traslladat a la comissaria dels Mossos de Cervera i després va passar a disposició de la Fiscalia de Menors a Lleida, al Canyeret, segons van confirmar fonts pròximes.
Per la seua part, el primer tinent d’alcalde de Tàrrega, José Luis Marín, va lamentar profundament el succés. “Un menor de 17 anys, després d’una baralla de la qual encara desconeixem els motius, va agredir al portal de casa seua amb una arma blanca un jove de 18 anys”, va assegurar. Al lloc dels fets, ahir hi havia vidres trencats a la porta d’entrada. Així mateix, Marín va agrair la rapidesa de l’actuació dels cossos d’emergència i policials: “La Policia Local i els Mossos d’Esquadra, així com el SEM, es van desplaçar ràpidament al lloc i van detenir al mateix portal l’agressor”, va dir.
Davant la gravetat dels fets, Marín va explicar que s’ha desplegat un dispositiu de vigilància als voltants del carrer com a mesura preventiva: “Es mantindrà els propers dies per evitar possibles represàlies derivades del crim”, va afegir. Segons la regidora de Governació, Núria Robert, “aquests successos poden derivar en altres baralles entre familiars o amics i hem de mantenir la vigilància”. Marín va enviar un missatge de serenitat: “Des de l’ajuntament condemnem qualsevol acte de violència i confiem plenament en la tasca de la policia. Aprofito per enviar un missatge de calma a la ciutadania: Tàrrega és i continuarà sent una ciutat cohesionada. Transmetem el nostre més sincer condol a la família de la víctima i ens posem a la seua disposició”. Mentrestant, l’ajuntament de Vilagrassa va decretar dos dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci avui a les 12.00 hores.
El jutge decreta internament en règim tancat
El jutjat de guàrdia de Lleida va decretar ahir la mesura d’internament en règim tancat per al menor detingut a Tàrrega. La causa està oberta per un delicte d’homicidi. Així es va resoldre ahir després de passar a disposició de la Fiscalia de Menors.
Mentrestant, la regidora de Governació de Tàrrega va insistir en la necessitat de deixar treballar els investigadors: “Cal que deixem actuar els Mossos, que són els qui estan portant a terme la investigació. Confiem que sabrem els motius i es prendran les mesures que corresponguin”. Per la seua part, Marín va remarcar que “Tàrrega té un dels índexs més alts de Catalunya en resolució de delictes, per tant, fan molta feina i la fan molt bé”. De fet, la resolució de delictes a Tàrrega és del 54,7%, gairebé el doble del percentatge a nivell de Catalunya.És el segon homicidi aquest any a les comarques lleidatanes. Al maig va ser detingut un veí dels Alamús de 45 anys per presumptament matar el seu pare, de 69, a l’habitatge familiar. L’any passat n’hi va haver tres, un a Oliana, un altre a Alcarràs i un tercer a Vilanova de la Barca, aquest últim per part d’un presumpte assassí en sèrie.