SALUT
Obliguen la Seguretat Social a pagar una pensió per fibromiàlgia
El TSJC concedeix la incapacitat a una quiromassatgista per poder treballar
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) condemna l’Institut Nacional de la Seguretat Social a pagar una pensió a una quiromassatgista lleidatana que pateix fibromiàlgia. D’aquesta forma, li reconeix una incapacitat permanent total per poder exercir la seua professió, malgrat que l’organisme ho rebutjava. Segons la sentència, el Jutjat Social 1 de Lleida ja va donar la raó a la treballadora i va acceptar la seua demanda, en la qual li va reconèixer la situació d’incapacitat permanent total per a la seua professió habitual de quiromassatgista en el règim especial de treballadors autònoms. Així, va establir que l’INSS li havia d’abonar una pensió vitalícia i mensual equivalent al 55% de la seua base reguladora. La dona, de 49 anys, va acudir al jutjat després que l’organisme li denegués la incapacitat durant el procés administratiu al considerar que les lesions no assoleixen “un grau suficient de disminució de la seua capacitat laboral”.
Els informes mèdics constaten que la dona pateix fibromiàlgia, síndrome de fatiga crònica i sensibilitat química múltiple, tots en grau III, a més d’altres patologies associades com ansietat o migranya crònica. El TSJC assegura, en la seua interlocutòria, que “ens sembla evident que les malalties recollides a l’informe mèdic, per la gravetat i afectació generalitzada, són incompatibles amb els requeriments tant físics com psíquics de la professió habitual”.
Augmenten els afectats a Lleida i cada vegada més joves
� A Lleida hi ha més de 10.000 afectats per fibromiàlgia, entre 300 i 600 per fatiga crònica, i entre 50 i 70 per sensibilitat química, tot i que les xifres podrien ser més grans al no haver-hi un registre oficial. Des de Fibrolleida alerten que els processos d’incapacitat són molt complicats i que molts afectats es veuen obligats a deixar de treballar sense poder accedir a la baixa o la incapacitat. A més, destaca que ha baixat l’edat mitjana dels afectats, que abans era d’entre 45 i 50 anys i ara ja s’amplia des dels 25 als 60.