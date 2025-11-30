EMERGÈNCIES
Una jove ferida atropellada per un tren a la Bordeta
Va parar la circulació més d’una hora a les línies R13 i R14
Una jove va resultar ferida cap a les 21.00 h d’ahir al ser atropellada per un tren en una zona propera a la Bordeta. A conseqüència del sinistre, les línies R13 i R14 van patir talls. Els serveis d’emergències van rebre l’avís d’un atropellament a la via del tren entre Lleida ciutat i Puigverd de Lleida, fet que va obligar a tallar durant més d’una hora la circulació a la línia de la costa que uneix la capital del Segrià amb Barcelona. Fins al lloc es van traslladar efectius d’emergències. La jove va ser atesa al mateix lloc de l’accident. S’ha obert una investigació per determinar-ne les causes. A causa de l’atropellament, es va activar la prealerta del pla Ferrocat, que Protecció Civil va donar per acabada cap a les 22.11 hores, quan es va poder reprendre la circulació ferroviària.
Val a recordar que en aquesta mateixa zona es va produir un altre incident l’agost del 2023 quan un cotxe va caure a la via després que la conductora fes un cop de volant per evitar atropellar un animal. Els veïns es van mobilitzar aleshores per demanar de reforçar la seguretat al camí amb una tanca.
Per una altra banda, a finals d’octubre, una dona de 58 anys va morir atropellada per un tren a Bellpuig, fet que va obligar a interrompre la circulació de les línies RL3 i RL4 entre Tàrrega i Mollerussa.