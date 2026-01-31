Sense forn ni botiga al poble: l’ajuntament de Bellmunt ven pa als seus veïns cada dimecres
Els divendres hi ha dos parades de fruita, verdura i altres productes a la plaça
A Bellmunt d’Urgell, un municipi de 174 habitants, els dimecres tenen un gust especial. A partir del migdia, l’ajuntament es transforma en un improvisat punt de venda de pa, un servei que supleix la falta de forn a la localitat i que s’ha convertit en cita obligada per als veïns.
L’encarregada de repartir les fogasses és la treballadora municipal, tot un símbol de la versatilitat que tenen els empleats dels consistoris de pobles petits. “Aquí ens toca fer de tot”, comenta. El pa, que arriba des d’un forn artesanal de Montgai, és molt esperat per clients fidels com Valentina, Ramon, Teresa o Laura. “Tenim molta sort, perquè a més de ser un pa boníssim ens fan un favor enorme”, van dir.
“Comprem el pa de tota la setmana i el congelem. Ens fa més servei un congelador que una televisió”, afirmen. Els veïns poden fer les comandes d’una setmana per a una altra, fins i tot a través de Whatsapp. El pa arriba etiquetat amb el nom de cada client.
Punt de trobada
L’alcaldessa, Cristina Teixidó, valora el servei com a alguna cosa més que la simple venda de pa. “És fabulós. Només ens falta disposar d’un espai adequat, malgrat que ara per ara les oficines municipals fan la funció. Això és també un punt de trobada, un moment per socialitzar”. L’esperit de comunitat s’amplia als divendres.
Una parada de fruita i verdura, i una altra de productes bàsics com llet, pasta o conserves, arriben al municipi sota el mateix sistema de comandes. Asseguren que si per diferents motius els dimecres i els divendres no estan al municipi, són altres veïns els que els recullen el pa. La col·laboració veïnal manté viva l’essència d’aquest petit poble. “Ajudar-se i conviure. És el que hem fet sempre”, expliquen.