INVESTIGACIÓ
Troben sa i estalvi el desaparegut a Vilanova de Bellpuig després de l’ensorrament de la casa
Els Mossos el van identificar mentre conduïa per una carretera a Ponts. La recerca es va iniciar dimecres després de la caiguda d’un habitatge de la seua propietat
Els Mossos d’Esquadra han localitzat sa i estalvi el veí de Vilanova de Bellpuig propietari de l’habitatge que es va esfondrar dimecres passat al municipi. L’home, la desaparició del qual ha mobilitzat veïns, voluntaris i cossos de seguretat, va ser localitzat ahir a la tarda quan circulava per una carretera al terme municipal de Ponts.
Els veïns van mantenir actiu el dispositiu de recerca durant la jornada d’ahir. Grups de tres o quatre persones van portar a terme, a partir de les deu del matí aproximadament, diverses rutes per diferents zones del pla amb l’objectiu principal de localitzar el desaparegut o el seu vehicle. El centre de control de l’operació va tornar a situar-se a la sala d’actes de l’ajuntament, des d’on es coordinaven les sortides i s’assignaven punts concrets del mapa.
Recerca coordinada
Cada grup havia de recórrer una zona determinada i, una vegada completada la ruta, informar el centre de control que no s’havien trobat indicis del parador de l’home. El sistema va permetre cobrir un ampli territori de forma ordenada i evitar duplicitats en la recerca. A mig matí, fonts pròximes a la família van informar que el desaparegut havia donat senyals de vida. No obstant, al no conèixer-se la seua ubicació, els Mossos van decidir continuar les gestions fins a trobar-lo.
A l’home se li va perdre el rastre després de l’ensorrament de l’edifici, que va provocar fins a quatre ferits, tots ells treballadors d’origen senegalès, que van haver de ser atesos pels serveis d’emergència i que finalment van rebre l’alta hospitalària dijous.
Testimoni
Segons el testimoni de veïns, després de l’enfonsament de la casa, el propietari va col·laborar activament en les primeres tasques d’auxili. En concret, va ajudar a traslladar a dos dels ferits fins el CUAP de Mollerussa i posteriorment va tornar al seu municipi per participar en la retirada de runa.
Poc després se'l va veure marxar conduint el seu vehicle i se li va perdre el rastre. El consistori va portar a terme dijous treballs de desenrunament de l’edifici afectat.